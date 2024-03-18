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Пружины, автомобили, железо... - На встрече с этнокультурными объединениями аким Костанайской области говорил об инвестпроектах
Пружины, автомобили, железо... - На встрече с этнокультурными объединениями аким Костанайской области говорил об инвестпроектах
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