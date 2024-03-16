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В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48797
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 16.03.24 - 10:27
Выступая на заседании Национального курултая, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что герб Казахстана слишком сложен для восприятия, в нем присутствует эклектика и признаки советской эпохи.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5998
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 17.03.24 - 09:34
Цитата:
Кажеться это уже было при бывшем: - вроде он намекал что "стан"- звучание как то не то, особенно на фоне тогдашнего ИГИЛ и прочих радикальных движении и запускал мысль что звучание "Великая Степь" или же "Казак Елi" - более благозвучное.
Цитата: //заседании Национального курултая,//
Никога не понимал: - зачем власти создают НЕЛИГИТИМНЫЕ с точки зрения системы государственной власти различные общественные обьединения. Их НЕТ в Конституции страны.
Для изучения и обсуждения проблем как в сфере промышленности так и в идеологии есть ЛЕГИТИМНЫЙ и ЗАКОННЫЙ Мажлис- где сидят представители разных слоёв народа.
Если быть уже точным: - зачем нужен ОБЩЕСТВЕННЫЙ Курултай, если есть - отделы ВНУТРЕННЕЙ политики - специальные органы власти для решения ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ вопросов.
- зачем нужна ОБЩЕСТВЕННАЯ нац.палата "Атамекен", если есть отделы предпринимательства - специальный органы власти для решения вопросов бизнеса.
Наплодили и создали СТОЛЬКО ненужных бюрократических организации- единственная цель которых - ИМИТАЦИЯ деятельности.
electro:
будет переименовать страну
будет переименовать страну
Кажеться это уже было при бывшем: - вроде он намекал что "стан"- звучание как то не то, особенно на фоне тогдашнего ИГИЛ и прочих радикальных движении и запускал мысль что звучание "Великая Степь" или же "Казак Елi" - более благозвучное.
Цитата: //заседании Национального курултая,//
Никога не понимал: - зачем власти создают НЕЛИГИТИМНЫЕ с точки зрения системы государственной власти различные общественные обьединения. Их НЕТ в Конституции страны.
Для изучения и обсуждения проблем как в сфере промышленности так и в идеологии есть ЛЕГИТИМНЫЙ и ЗАКОННЫЙ Мажлис- где сидят представители разных слоёв народа.
Если быть уже точным: - зачем нужен ОБЩЕСТВЕННЫЙ Курултай, если есть - отделы ВНУТРЕННЕЙ политики - специальные органы власти для решения ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ вопросов.
- зачем нужна ОБЩЕСТВЕННАЯ нац.палата "Атамекен", если есть отделы предпринимательства - специальный органы власти для решения вопросов бизнеса.
Наплодили и создали СТОЛЬКО ненужных бюрократических организации- единственная цель которых - ИМИТАЦИЯ деятельности.
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 17.03.24 - 23:16
Герб надо обновить. Новые реалии - новый герб. Всё обновляется, после зимы приходит весна, а потом наступает лето...
Я даже знаю какой должен быть новый герб. Никаких лошадей с рогами и крыльями.
Это должен быть Золотой Человек стоящий на барсе. Кто этот человек, все знают. Барс - страна летящая вперед, по задумке этого человека...
Связь с прошлым и будущим налицо.
Я даже знаю какой должен быть новый герб. Никаких лошадей с рогами и крыльями.
Это должен быть Золотой Человек стоящий на барсе. Кто этот человек, все знают. Барс - страна летящая вперед, по задумке этого человека...
Связь с прошлым и будущим налицо.
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 18.03.24 - 13:17
"В отношении Государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи..."
Посмотреть бы на всех этих людей с чесоткой в одном месте. Все время они норовят потратить чужие для них народные деньги. Представить трудно, во сколько обойдется этот перформанс. Сотни тысяч печатей, тысячи гербов на акиматах, школах, больницах, МВД, короче всех бюджетных и не бюджетных организациях, таблички на всех учреждениях и далее по списку.... Банкет канешно шикарный. Наивный вопрос платить кто будет?
Все таки НАН осуществил свою мечту - построил Жана страну. Где власть, несмотря на помощь "профессионалов" и "не равнодушных людей", не знают куда потратить народные деньги... А в это время в другой стране - старой, небогатые люди продолжают сбор денег на лечение детей других небогатых людей...
Посмотреть бы на всех этих людей с чесоткой в одном месте. Все время они норовят потратить чужие для них народные деньги. Представить трудно, во сколько обойдется этот перформанс. Сотни тысяч печатей, тысячи гербов на акиматах, школах, больницах, МВД, короче всех бюджетных и не бюджетных организациях, таблички на всех учреждениях и далее по списку.... Банкет канешно шикарный. Наивный вопрос платить кто будет?
Все таки НАН осуществил свою мечту - построил Жана страну. Где власть, несмотря на помощь "профессионалов" и "не равнодушных людей", не знают куда потратить народные деньги... А в это время в другой стране - старой, небогатые люди продолжают сбор денег на лечение детей других небогатых людей...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1291
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 18.03.24 - 13:25
не знаю, сколько себя помню, всегда нравились наши государственные символы: и флаг, и гимн, и герб. Кстати, новый гимн больше, чем старый) а вот герб, будет ли он так хорош? Что он не так символизирует? Реально что ли звезда как знак советской эпохи?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15268
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 18.03.24 - 13:40
Цитата:
Не в звезде дело
Токаеву как типичному хрущевисту надо максимально убрать все что связано с назером
Странно только то что начал он с герба в не с дня столицы например
Или 7 мая
Но судя по реакции в сети инициативу с гербом ну очень уж прохладно приняли причем все страты
И нацики,и турбо патриоты,и оппозиция и просто инициативщики
Акордиские блогеры типа абенова пытаются играть на аргументах но выглядит это пока жалко
И тут одно из двух
Либо токаев сам вкинул эту идею а помощники подхватили наломав дров
Либо помощники у токаева вредители какие-то советающие токаеву такие ходы и которые делают все возможное чтобы настроить население против него
И тут незнаю что хуже
lavprof:
Реально что ли звезда как знак советской эпохи?
Реально что ли звезда как знак советской эпохи?
Не в звезде дело
Токаеву как типичному хрущевисту надо максимально убрать все что связано с назером
Странно только то что начал он с герба в не с дня столицы например
Или 7 мая
Но судя по реакции в сети инициативу с гербом ну очень уж прохладно приняли причем все страты
И нацики,и турбо патриоты,и оппозиция и просто инициативщики
Акордиские блогеры типа абенова пытаются играть на аргументах но выглядит это пока жалко
И тут одно из двух
Либо токаев сам вкинул эту идею а помощники подхватили наломав дров
Либо помощники у токаева вредители какие-то советающие токаеву такие ходы и которые делают все возможное чтобы настроить население против него
И тут незнаю что хуже
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 18.03.24 - 22:30
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 18.03.24 - 22:35
5 лет назад поменяли букву выкинув на ветер сотни миллионов тенге...
Теперь заменим эклектику в виде звездочки или чего там...и снова выкинем или потратим
Теперь заменим эклектику в виде звездочки или чего там...и снова выкинем или потратим
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 18.03.24 - 22:36
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 18.03.24 - 22:50
Цитата:
Ну а это то чего хотят? Логотип Тиктока на герб добавить?
mks2703:
в том числе молодежи..."
в том числе молодежи..."
Ну а это то чего хотят? Логотип Тиктока на герб добавить?
В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 18.03.24 - 22:54
Цитата:
С герб то проще поменять
Добринцофф:
Его самого надо менять,одно разочарование,жизнь дорожает,народ в кредитах,ОСМС не работает,бизнесу гайки закручивает,но первоочередная проблема герб
Его самого надо менять,одно разочарование,жизнь дорожает,народ в кредитах,ОСМС не работает,бизнесу гайки закручивает,но первоочередная проблема герб
С герб то проще поменять
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 18.03.24 - 23:04
Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс
Отправлено: 18.03.24 - 23:06
Молодежь. Они сами не знают чего хотят. Но доверяют старшим партийным товарищам... постановочный опрос или они сами в несознанке...начальник сказал, надо значит надо
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