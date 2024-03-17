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≡ Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о том, что нужно знать о переезде в Швейцарию и жизни в этой стране
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48797
Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о том, что нужно знать о переезде в Швейцарию и жизни в этой стране
Отправлено: 17.03.24 - 13:00
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25-летняя Елизавета РАЙНБОТТ (в девичестве Носкова) родилась и выросла в Костанае. Уже более полугода с мужем Александром проживает в кантоне Шаффхаузен, в городке Нойхаузен-ам-Райнфалль на севере Швейцарии, недалеко от границы с Германией.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20273
Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о том, что нужно знать о переезде в Швейцарию и жизни в этой стране
Отправлено: 18.03.24 - 16:09
#15
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история с жизнеописанием конечно не очень.
плюс как бы один у героини, так ее назовем, - мечта вырваться сбылась.
минусы- что дальше делать совсем непонятно. от слова совсем.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1011
Re: Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о...
Отправлено: 18.03.24 - 22:04
#16
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Цитата:
111:
Теперь ты знаешь как это сделать, легко и просто..


.....ты мои комментарии читаешь не внимательно на протяжении нескольких лет и я уже это сделал в отличии от тебя легко и просто 23 года назад а если точно 16 марта 2001 года и живу от этой дамочки порядка 600 700 км. как то так
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22480
Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о том, что нужно знать о переезде в Швейцарию и жизни в этой стране
Отправлено: 18.03.24 - 22:20
#17
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Цитата:
abaika95:
тут же девушка загорала на пляже увидела мужика из швейцарии поняла что костанай уже ей не катит быстро с ним шуры-муры и вот она уже в швейцарии висит у мужика на шее

Ты тоже так можешь :lol:
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
183
Re: Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о...
Отправлено: 18.03.24 - 22:47
#18
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Хорошо, что еёный бойфренд не читает Нашу Газету. Главное чтобы редкая версия НГ на немецком и английском языках не попалась Алексу на глаза. Думаю Лизавета не допустит такого развития событий... Иначе фондю капуттен...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1011
Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о том, что нужно знать о переезде в Швейцарию и жизни в этой стране
Отправлено: 18.03.24 - 23:39
#19
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