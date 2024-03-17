Отправлено: - 22:04

111:

Теперь ты знаешь как это сделать, легко и просто..

Цитата:.....ты мои комментарии читаешь не внимательно на протяжении нескольких лет и я уже это сделал в отличии от тебя легко и просто 23 года назад а если точно 16 марта 2001 года и живу от этой дамочки порядка 600 700 км. как то так