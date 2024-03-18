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≡ Все средства - на открытие ветклиники. Участники шахматного турнира помогли бездомным животным в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48797
Все средства - на открытие ветклиники. Участники шахматного турнира помогли бездомным животным в Костанае
Отправлено: 18.03.24 - 19:47
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- Все животные, которые попадают к нам, стерилизуются, кастрируются и проходят вакцинацию. На все эти процедуры уходят немаленькие деньги. Поэтому мы хотим открыть свою клинику, - пояснила "НГ" волонтер Анастасия СЕРИКОВА.
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9981
Re: Все средства - на открытие ветклиники. Участники шахматного...
Отправлено: 18.03.24 - 19:47
#1
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---примерно по 15-20 минут---- время строго одно , примерно нет .
Профайл
m
* mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
178
Re: Все средства - на открытие ветклиники. Участники шахматного...
Отправлено: 18.03.24 - 21:33
#2
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Слов нет. Просто усыпите их. Снотворное не так дорого. Всё равно всех не прокормить и не пристроить.
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