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Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48797
Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
Отправлено: 18.03.24 - 16:33
Основная «заслуга» в этом принадлежит, по мнению горожан, людям без определенного места жительства. На их поведение и на то, что остается после них в остановочных павильонах, за последнюю неделю поступило 38 жалоб в «Айкомек».
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Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 24
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 20:18
"Менталитет не соответствует,Закрыть эту тему лет на сто.А там видно будет." С нынешним подходом в системе образования и воспитания, а главное той фальшивой свободе для детей, мы уже через 25 лет будем жить в юртах и ходить по нужде за неё! А вокруг будут горы пластика и стекла! Вот увидите, ждать не долго, если конечно кто то на верху не осознает масштабы деградации общества, но я лично в этом сомневаюсь! имею право! это моё личное мнение, а вы как пожелаете!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 91
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 20:33
Ни акимат не работает, ни полиция! Надо эти остановки закрепить за каждым руководителем отделов Департамента полиции и каждым сотрудником ЖКХ акимата гор. Костанай, которые будут нести материальную ответственность в случае нанесения материального ущерба государственному имуществу! Иначе, сколько не говори халва, во рту слаще не станет! Везде разгильдяйство, халатность, безразличие граждан, которые считают, что остановки не их имущество! Всех тех, кто нарушает правила движения, и не оплачивает штраф, то карать нужно через судебное решение: 1 год общественных работ и затем под контролем полиции и сотрудников акимата эти нарушители будут проводить уборку, очистку, мытье, подметание этих остановок! Не надо карать только деньгами, а через принудительный физический труд! Чем мы хуже капиталистов!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2227
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 20:58
Цитата:
Ну, во-первых, необходимо предусмотреть в ТЗ видеонаблюдение в павильонах, с выводом сигнала в ЦОУ, а не перекидывать проблемы с больной головы акимата на здоровую, в том числе с обзором входящих;
во-вторых предусмотреть в ТЗ обработку покрытий павильона антивандальным покрытием (антиграффити);
ну и в-третьих предусмотреть на дверях павильонов при входе датчик контроля доступа (СКУД) который даёт доступ к открытию двери по банковской карте и(или) карте проездного билета.
Интересный акимат получается, стрелки на полицию зачем переводить? Хотя тоже верно, хотя наверное нужен график объезда таких павильонов в темное время суток.
NG.kz:
Вопросы по их содержанию в нормальном виде нужно отработать, потому что в этом году в Костанае число теплых остановок планируют увеличить.
Вопросы по их содержанию в нормальном виде нужно отработать, потому что в этом году в Костанае число теплых остановок планируют увеличить.
Ну, во-первых, необходимо предусмотреть в ТЗ видеонаблюдение в павильонах, с выводом сигнала в ЦОУ, а не перекидывать проблемы с больной головы акимата на здоровую, в том числе с обзором входящих;
во-вторых предусмотреть в ТЗ обработку покрытий павильона антивандальным покрытием (антиграффити);
ну и в-третьих предусмотреть на дверях павильонов при входе датчик контроля доступа (СКУД) который даёт доступ к открытию двери по банковской карте и(или) карте проездного билета.
Интересный акимат получается, стрелки на полицию зачем переводить? Хотя тоже верно, хотя наверное нужен график объезда таких павильонов в темное время суток.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20272
Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
Отправлено: 18.03.24 - 21:08
Цитата:
Я бы добавил-чтобы все коммуникации были заштробированы и убраны в каналы, а не висели на соплях как сейчас.
Одни ставят камеру-сопли висят, другие кондиционер, обогреватель, освещение, у каждого свои сопли по периметру внутри коробки остановки.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2024 - 22:14]
Нурбанчик:
Я бы добавил-чтобы все коммуникации были заштробированы и убраны в каналы, а не висели на соплях как сейчас.
Одни ставят камеру-сопли висят, другие кондиционер, обогреватель, освещение, у каждого свои сопли по периметру внутри коробки остановки.
[Исправлено: alex_60, 18.03.2024 - 22:14]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2227
Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
Отправлено: 18.03.24 - 21:24
Цитата:
Вообще не понятно почему кабели и проводка висят, а не уложены в кабельных каналах (лотках). Или уже эти каналы какой-то вандал разрушил, или их вообще не было...
alex_60:
заштробированы и убраны в каналы, а не висели на соплях как сейчас.
заштробированы и убраны в каналы, а не висели на соплях как сейчас.
Вообще не понятно почему кабели и проводка висят, а не уложены в кабельных каналах (лотках). Или уже эти каналы какой-то вандал разрушил, или их вообще не было...
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 177
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 21:28
Предлагаю самое бюджетное решение данной проблемы. За каждой теплой остановкой закрепить курсанта МВД, один х.ен они шорохаются туда -сюда. Один курсант стоит, сидит на теплой остановке, на ночь закрывается в сладкой полудреме. Днем запускает, ночью закрывается. Всегда на посту.
Менталитет канешно г.венный. Бичи норовят на.рать, если их запускаешь зимой в подъезд. Как они еще не сделали туалет из теплых остановок, не знаю. Подростки как прилично одетые малолетние бичи, без царя (хана)(порядка) в голове. Раньше писали на заборах, сейчас пишут везде. Сволочи мелкие, пишут краской. Странно, что у молодых в моде не прекрасная архитектура, с красивыми стенами. А убогие бичевские кварталы на Западе, расписанные краской и воспетые тамошними отстойными певцами в стиле рэп. У нас такого нет, но местная пацанва бичевской наклонности, пытается это воссоздать на районе, беря в руки флакончик с краской. Просто мелкие розовые .ида.моты с пробелами в образовании...
Менталитет канешно г.венный. Бичи норовят на.рать, если их запускаешь зимой в подъезд. Как они еще не сделали туалет из теплых остановок, не знаю. Подростки как прилично одетые малолетние бичи, без царя (хана)(порядка) в голове. Раньше писали на заборах, сейчас пишут везде. Сволочи мелкие, пишут краской. Странно, что у молодых в моде не прекрасная архитектура, с красивыми стенами. А убогие бичевские кварталы на Западе, расписанные краской и воспетые тамошними отстойными певцами в стиле рэп. У нас такого нет, но местная пацанва бичевской наклонности, пытается это воссоздать на районе, беря в руки флакончик с краской. Просто мелкие розовые .ида.моты с пробелами в образовании...
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1010
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 21:57
Цитата:
.....не какие это и не понты ненадо наговаривать на Жана Казахстан,твоим замечательным фото выставку в столице устроить в какой нибуть худ. или фото галлереи.
111:
Это вообще что, казахские понты, особенно штука, похожая на камеру?
Это вообще что, казахские понты, особенно штука, похожая на камеру?
.....не какие это и не понты ненадо наговаривать на Жана Казахстан,твоим замечательным фото выставку в столице устроить в какой нибуть худ. или фото галлереи.
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