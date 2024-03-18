Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 41
|Зарегистрированные пользователи: Гога
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать