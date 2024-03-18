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≡ Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48797
Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
Отправлено: 18.03.24 - 16:33
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Основная «заслуга» в этом принадлежит, по мнению горожан, людям без определенного места жительства. На их поведение и на то, что остается после них в остановочных павильонах, за последнюю неделю поступило 38 жалоб в «Айкомек».
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
24
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 20:18
#15
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"Менталитет не соответствует,Закрыть эту тему лет на сто.А там видно будет." С нынешним подходом в системе образования и воспитания, а главное той фальшивой свободе для детей, мы уже через 25 лет будем жить в юртах и ходить по нужде за неё! А вокруг будут горы пластика и стекла! Вот увидите, ждать не долго, если конечно кто то на верху не осознает масштабы деградации общества, но я лично в этом сомневаюсь! имею право! это моё личное мнение, а вы как пожелаете!
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
91
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 20:33
#16
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Ни акимат не работает, ни полиция! Надо эти остановки закрепить за каждым руководителем отделов Департамента полиции и каждым сотрудником ЖКХ акимата гор. Костанай, которые будут нести материальную ответственность в случае нанесения материального ущерба государственному имуществу! Иначе, сколько не говори халва, во рту слаще не станет! Везде разгильдяйство, халатность, безразличие граждан, которые считают, что остановки не их имущество! Всех тех, кто нарушает правила движения, и не оплачивает штраф, то карать нужно через судебное решение: 1 год общественных работ и затем под контролем полиции и сотрудников акимата эти нарушители будут проводить уборку, очистку, мытье, подметание этих остановок! Не надо карать только деньгами, а через принудительный физический труд! Чем мы хуже капиталистов!
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Нурбанчик
* Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2226
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 20:58
#17
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Цитата:
NG.kz:
Вопросы по их содержанию в нормальном виде нужно отработать, потому что в этом году в Костанае число теплых остановок планируют увеличить.

Ну, во-первых, необходимо предусмотреть в ТЗ видеонаблюдение в павильонах, с выводом сигнала в ЦОУ, а не перекидывать проблемы с больной головы акимата на здоровую, в том числе с обзором входящих;
во-вторых предусмотреть в ТЗ обработку покрытий павильона антивандальным покрытием (антиграффити);
ну и в-третьих предусмотреть на дверях павильонов при входе датчик контроля доступа (СКУД) который даёт доступ к открытию двери по банковской карте и(или) карте проездного билета.
Интересный акимат получается, стрелки на полицию зачем переводить? Хотя тоже верно, хотя наверное нужен график объезда таких павильонов в темное время суток.
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