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≡ Казахстанцы смогут попасть к узким специалистам без записи к терапевту: министр объяснила порядок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48797
Казахстанцы смогут попасть к узким специалистам без записи к терапевту: министр объяснила порядок
Отправлено: 18.03.24 - 19:43
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Глава Минздрава Акмарал Альназарова объяснила, каким образом казахстанцы смогут записаться к узким специалистам в поликлиниках без приема у терапевта. По словам чиновницы, пока казахстанцы смогут попасть к врачам напрямую по восьми направлениям.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20270
Re: Казахстанцы смогут попасть к узким специалистам без записи к...
Отправлено: 18.03.24 - 19:43
#1
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Посмотрим, как от слов к делу перейдут. Тогда видно будет.
Сейчас вообще как говорят не терапевт сидит на раздаче, а просто фельдшер рулит записью к специалистам.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20270
Re: Казахстанцы смогут попасть к узким специалистам без записи к...
Отправлено: 18.03.24 - 19:44
#2
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Кстати месяц назвал ещё об этом объявили, за месяц так понял
Ничего не сдвинулось.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
564
Re: Казахстанцы смогут попасть к узким специалистам без записи к...
Отправлено: 18.03.24 - 20:29
#3
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это же сколько потребовалось времени, чтобы до них дошло самое элементарное?
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