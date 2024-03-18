Отправлено: - 20:58

NG.kz:

Вопросы по их содержанию в нормальном виде нужно отработать, потому что в этом году в Костанае число теплых остановок планируют увеличить.



Цитата:Ну, во-первых, необходимо предусмотреть в ТЗ видеонаблюдение в павильонах, с выводом сигнала в ЦОУ, а не перекидывать проблемы с больной головы акимата на здоровую, в том числе с обзором входящих;во-вторых предусмотреть в ТЗ обработку покрытий павильона антивандальным покрытием (антиграффити);ну и в-третьих предусмотреть на дверях павильонов при входе датчик контроля доступа (СКУД) который даёт доступ к открытию двери по банковской карте и(или) карте проездного билета.Интересный акимат получается, стрелки на полицию зачем переводить? Хотя тоже верно, хотя наверное нужен график объезда таких павильонов в темное время суток.