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≡ Пружины, автомобили, железо... - На встрече с этнокультурными объединениями аким Костанайской области говорил об инвестпроектах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48797
Пружины, автомобили, железо... - На встрече с этнокультурными объединениями аким Костанайской области говорил об инвестпроектах
Отправлено: 18.03.24 - 19:40
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Встреча прошла сегодня в Доме дружбы в форме экскурсии - глава региона посетил каждый центр и практически везде говорил об экономике. После посещения 19-ти культурных центров их председатели и аким за круглым столом обсудили жизнь области.
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* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20270
Re: Пружины, автомобили, железо... - На встрече с...
Отправлено: 18.03.24 - 19:40
#1
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!//Пружины, автомобили, железо... - На встрече с этнокультурными объединениями//

По моим представлениям, у этнокультурных объединений совсем другие цели и задачи.
Не эти точно, что в заголовке.
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9981
Re: Пружины, автомобили, железо... - На встрече с...
Отправлено: 18.03.24 - 20:16
#2
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Аким привёл в качестве примера большого шага в этом направлении крупный проект в Рудном.----А как там с цементом ? Где купить можно ?
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