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≡ Жители района Кунай на выходные остались без газа. Ситуацию прокомментировали в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48797
Жители района Кунай на выходные остались без газа. Ситуацию прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 18.03.24 - 14:20
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“В праздничные дни все службы жизнеобеспечения должны работать бесперебойно... Однако непонятно, почему с пятницы прошлой недели у жителей ж/м Кунай нет газа. Звонили ответственным представителям акимата, мер никаких не принято”, - сообщили 17 марта в «НГ» костанайцы.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14296
Re: Жители района Кунай на выходные остались без газа. Ситуацию...
Отправлено: 18.03.24 - 14:20
#1
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Я слышал это любимый ЖК Абайки. Говорят он хочет хату в Челябинске продать и тут две купить.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1740
Re: Жители района Кунай на выходные остались без газа. Ситуацию...
Отправлено: 18.03.24 - 15:25
#2
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Цитата:
Vit:
Я слышал это любимый ЖК Абайки. Говорят он хочет хату в Челябинске продать и тут две купить.

Понятное дело,на сегодня стоимость там квартиры двушки 12 лямов, через время догонит а то и перегонит центр города потому что микрорайон построен в створе города, чистый воздух.Как войдёт в своё русло инфраструктура, как всё наладиться, озеленение, автобусное сообщение , школа, детские сады, цены не будет у этого микрорайона!
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20270
Re: Жители района Кунай на выходные остались без газа. Ситуацию...
Отправлено: 18.03.24 - 19:48
#3
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По человечески жалко жителей всех этих новых микрорайонов.
То топит, то газа нет, то трубы новые прорвало, то вода в подвалах, то трещины и крыши текут, стены лопаются.
Просто жуть какая то
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20270
Жители района Кунай на выходные остались без газа. Ситуацию прокомментировали в акимате Костаная
Отправлено: 18.03.24 - 19:50
#4
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И там продолжают строить.
Привели бы в порядок то что построено уже.
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