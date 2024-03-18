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Все средства - на открытие ветклиники. Участники шахматного турнира помогли бездомным животным в Костанае
Все средства - на открытие ветклиники. Участники шахматного турнира помогли бездомным животным в Костанае
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