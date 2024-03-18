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Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48797
Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
Отправлено: 18.03.24 - 16:33
Основная «заслуга» в этом принадлежит, по мнению горожан, людям без определенного места жительства. На их поведение и на то, что остается после них в остановочных павильонах, за последнюю неделю поступило 38 жалоб в «Айкомек».
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(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3317
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 16:33
На Детском мире только бомжи этой оаосновкой и пользуются. Зайти туда из-за запаха невозможно
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 174
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 17:36
Что с ними делать непонятно?
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 174
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 17:51
Лагеря по перевоспитанию - это не наш метод. Мы живем в демократической стране и каждый свободен делать то, что хочет. Бухать в том числе. Государство заботится о них, сделав теплые остановки, теперь им не надо искать место для культурного досуга. Теплотрассы и не закрытые подвалы - всё в прошлом. Цифровизация и комфорт наша реальность...
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.09.10
- Сообщений:
- 223
Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
Отправлено: 18.03.24 - 18:00
Так государство сделало комфорт, это реальность,
так зачем его разрушать? Может они хотят опять вернуться в подвалы?
так зачем его разрушать? Может они хотят опять вернуться в подвалы?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20270
Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
Отправлено: 18.03.24 - 19:19
Менталитет не соответствует,
Закрыть эту тему лет на сто.
А там видно будет.
Закрыть эту тему лет на сто.
А там видно будет.
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 19:28
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 19:29
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 19:31
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 19:32
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 19:32
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 19:33
Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
Отправлено: 18.03.24 - 19:35
Это вообще комната быть может для зеков, холодный пол, лавочка в стене, подписи каких то людей, которые считают, сколько до срока оттягивать свои дни или как их там?
Камера для чего, для понта?
[Исправлено: 111, 18.03.2024 - 20:39]
Камера для чего, для понта?
[Исправлено: 111, 18.03.2024 - 20:39]
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 19:37
Такой мы увидели абсолютно новую остановку в самом крутом районе Костаная, где стоит многомиллиардный какой то смарт..
Это просто наш, казахский понт, а не остановка..
Это просто наш, казахский понт, а не остановка..
(Пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9981
Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
Отправлено: 18.03.24 - 19:43
Цитата:
-----Редкий случай , когда согласен с вами .
111:
Это просто наш, казахский понт,
Это просто наш, казахский понт,
-----Редкий случай , когда согласен с вами .
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