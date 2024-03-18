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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15268
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:09
Цитата:
а что он широкий?
кто его видел? какой он комплекции?
может действительно он Узкий И идет до конца
он узкий-плечи уже лица
он узкий и ему повезло
он узкий всему миру назло
о как! стихи даже родились откуда не возьмись
alex_60:
он себя еще узким величает.
он себя еще узким величает.
а что он широкий?
кто его видел? какой он комплекции?
может действительно он Узкий И идет до конца
он узкий-плечи уже лица
он узкий и ему повезло
он узкий всему миру назло
о как! стихи даже родились откуда не возьмись
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20265
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:10
Цитата:
что опять истерика?
abaika95:
бесполезность и визг
бесполезность и визг
что опять истерика?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15268
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:12
народная поговорка похудевших
"мы узкие не обманываем друг друга!"
"мы узкие не обманываем друг друга!"
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20265
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:54
как празднует масленицу Юджин со своим двором,
теперь читаем в КН.
теперь читаем в КН.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 26186
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 12:06
Цитата:
И как она - называется?...
abaika95:
хотим сегодня такой, завтра другой
хотим сегодня такой, завтра другой
И как она - называется?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 1291
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 12:34
Цитата:
хм, микс оригинальных строк Дронова и творчества гудкова это "родились откуда не возьмись?))
abaika95:
о как! стихи даже родились откуда не возьмись
о как! стихи даже родились откуда не возьмись
хм, микс оригинальных строк Дронова и творчества гудкова это "родились откуда не возьмись?))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15268
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 13:43
Цитата:
Блин а я думаю откуда у меня в голове эти рифмы божественные))
Цитата:
Ниче не пойму
Я думал Юджин уехал из города
А они оказывается тут и вполне праздники проводит
А чё случилось? Он с НГ разругался что-ли ?
Странно
lavprof:
хм, микс оригинальных строк Дронова и творчества гудкова это "родились откуда не возьмись?))
хм, микс оригинальных строк Дронова и творчества гудкова это "родились откуда не возьмись?))
Блин а я думаю откуда у меня в голове эти рифмы божественные))
Цитата:
alex_60:
как празднует масленицу Юджин со своим двором, теперь читаем в КН.
как празднует масленицу Юджин со своим двором, теперь читаем в КН.
Ниче не пойму
Я думал Юджин уехал из города
А они оказывается тут и вполне праздники проводит
А чё случилось? Он с НГ разругался что-ли ?
Странно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 15:40
Цитата:
maxsaf:
он себя еще узким величает.
он себя еще узким величает.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 15:59
Что будет, 99,8 или 99 % за Путина, кто за?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 16:46
Было прощённое воскресенье у христиан, я пропустил, форумчане прощаю Вам всё, спасибо.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 16:49
Цитата:
Цитата:
---Просто гуано надоело видеть на страницах НГ?!?
abaika95:
Я думал Юджин уехал из города
Я думал Юджин уехал из города
Цитата:
abaika95:
Он с НГ разругался что-ли ?
Он с НГ разругался что-ли ?
---Просто гуано надоело видеть на страницах НГ?!?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 16:53
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 18:18
С Вами Бог? А теперь Путин угрожает санитарными зонами в которых будет применено оружие недоступное украинским вооруженным силам. Послушайте что он говорит. Разве Бог за оружие?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 18:23
«Президент имеет в виду, что на фоне атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на нашей территории, прежде всего — социальных объектов, жилых домов, будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону, с тем чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — пояснил представитель Кремля.
Надеюсь хоть так, однозначно можно сказать, что будет новая вспышка военных действий.
Надеюсь хоть так, однозначно можно сказать, что будет новая вспышка военных действий.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 19:03
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