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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15268
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:09
#3736
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Цитата:
alex_60:
он себя еще узким величает.

а что он широкий?
кто его видел? какой он комплекции?

может действительно он Узкий И идет до конца
он узкий-плечи уже лица
он узкий и ему повезло
он узкий всему миру назло

о как! стихи даже родились откуда не возьмись
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20265
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:10
#3737
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Цитата:
abaika95:
бесполезность и визг


что опять истерика?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15268
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:12
#3738
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народная поговорка похудевших

"мы узкие не обманываем друг друга!"
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20265
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:54
#3739
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как празднует масленицу Юджин со своим двором,
теперь читаем в КН.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26186
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 12:06
#3740
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Цитата:
abaika95:
хотим сегодня такой, завтра другой

И как она - называется?... :lol: :-P
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1291
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 12:34
#3741
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Цитата:
abaika95:
о как! стихи даже родились откуда не возьмись

хм, микс оригинальных строк Дронова и творчества гудкова это "родились откуда не возьмись?))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15268
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 13:43
#3742
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Цитата:
lavprof:
хм, микс оригинальных строк Дронова и творчества гудкова это "родились откуда не возьмись?))

Блин а я думаю откуда у меня в голове эти рифмы божественные))
Цитата:
alex_60:
как празднует масленицу Юджин со своим двором, теперь читаем в КН.

Ниче не пойму

Я думал Юджин уехал из города
А они оказывается тут и вполне праздники проводит
А чё случилось? Он с НГ разругался что-ли ?
Странно
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9978
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 15:40
#3743
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Цитата:
maxsaf:
он себя еще узким величает.

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s
* saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4538
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 15:59
#3744
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Что будет, 99,8 или 99 % за Путина, кто за?
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s
* saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4538
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 16:46
#3745
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Было прощённое воскресенье у христиан, я пропустил, форумчане прощаю Вам всё, спасибо.
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9978
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 16:49
#3746
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Цитата:
abaika95:
Я думал Юджин уехал из города

Цитата:
abaika95:
Он с НГ разругался что-ли ?

---Просто гуано надоело видеть на страницах НГ?!?
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9978
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 16:53
#3747
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s
* saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4538
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 18:18
#3748
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С Вами Бог? А теперь Путин угрожает санитарными зонами в которых будет применено оружие недоступное украинским вооруженным силам. Послушайте что он говорит. Разве Бог за оружие?
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s
* saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4538
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 18:23
#3749
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«Президент имеет в виду, что на фоне атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на нашей территории, прежде всего — социальных объектов, жилых домов, будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону, с тем чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — пояснил представитель Кремля.
Надеюсь хоть так, однозначно можно сказать, что будет новая вспышка военных действий.
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Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9978
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 19:03
#3750
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