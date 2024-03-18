Флуд и оффтопик (часть 8)

Отправлено: - 18:23

«Президент имеет в виду, что на фоне атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на нашей территории, прежде всего — социальных объектов, жилых домов, будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав некий коридор, некую, действительно, буферную зону, с тем чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — пояснил представитель Кремля.

Надеюсь хоть так, однозначно можно сказать, что будет новая вспышка военных действий.