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≡ Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48794
Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
Отправлено: 18.03.24 - 16:33
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Основная «заслуга» в этом принадлежит, по мнению горожан, людям без определенного места жительства. На их поведение и на то, что остается после них в остановочных павильонах, за последнюю неделю поступило 38 жалоб в «Айкомек».
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3317
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 16:33
#1
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На Детском мире только бомжи этой оаосновкой и пользуются. Зайти туда из-за запаха невозможно
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
174
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 17:36
#2
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Что с ними делать непонятно?
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
174
Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...
Отправлено: 18.03.24 - 17:51
#3
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Лагеря по перевоспитанию - это не наш метод. Мы живем в демократической стране и каждый свободен делать то, что хочет. Бухать в том числе. Государство заботится о них, сделав теплые остановки, теперь им не надо искать место для культурного досуга. Теплотрассы и не закрытые подвалы - всё в прошлом. Цифровизация и комфорт наша реальность...
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Анатолий
§ Анатолий
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.09.10
Сообщений:
223
Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
Отправлено: 18.03.24 - 18:00
#4
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Так государство сделало комфорт, это реальность,
так зачем его разрушать? Может они хотят опять вернуться в подвалы?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20265
Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние теплых остановок
Отправлено: 18.03.24 - 19:19
#5
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Менталитет не соответствует,
Закрыть эту тему лет на сто.
А там видно будет.
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