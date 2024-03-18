Re: Участились жалобы костанайцев на антисанитарное состояние...

Отправлено: - 17:51

Лагеря по перевоспитанию - это не наш метод. Мы живем в демократической стране и каждый свободен делать то, что хочет. Бухать в том числе. Государство заботится о них, сделав теплые остановки, теперь им не надо искать место для культурного досуга. Теплотрассы и не закрытые подвалы - всё в прошлом. Цифровизация и комфорт наша реальность...