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≡ Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48794
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 15:02
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Сегодня в России третий день выборов президента. Избирательные участки сегодня открылись и в Казахстане, сообщает радио Азаттык. Голосование проходит в консульском округе посольства в Астане, Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске. В Костанае в этот раз участок, который ранее располагался в Доме дружбы, решили не открывать.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4536
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 18.03.24 - 15:57
#75
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Цитата:
сайлау курманов:
Появятся высшая расса,второсортных и третьесортных людей людей просто уничтожат физически за их ненадобностью. Ресурсы земли ограничены, надо экономить.

Кажется это во всех землях называется фашизм? Или Вы по другому мыслите?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20262
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 18.03.24 - 16:17
#76
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Цитата:
абике:
Америка, верхушка которой, состоит из евреев, еще с 1945 года давно уже все просчитало и думало на целый век вперед,


откуда сведения?
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
153
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 18.03.24 - 16:17
#77
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
"Филиповна", хотя я прекрасно знаю кто вы
ОЙ, боюсь, боюсь, боюсь !
Я-то как раз по паспорту Филипповна, а вот вы вряд ли правнук Шарикова, что бы козырять именем Полиграф. Да, я не знаю кто вы, но это мне глубоко фиолетово, потому что " не брат ты мне,...." А про международный суд я знаю точно, что это контора " Рога и копыта" и на их каждый чих не наздравствушься. Собака лает, караван идёт.
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