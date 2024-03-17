Отправлено: - 16:17

ПолиграфЪ Боярышников:

"Филиповна", хотя я прекрасно знаю кто вы

Цитата:ОЙ, боюсь, боюсь, боюсь !Я-то как раз по паспорту Филипповна, а вот вы вряд ли правнук Шарикова, что бы козырять именем Полиграф. Да, я не знаю кто вы, но это мне глубоко фиолетово, потому что " не брат ты мне,...." А про международный суд я знаю точно, что это контора " Рога и копыта" и на их каждый чих не наздравствушься. Собака лает, караван идёт.