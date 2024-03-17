Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о том, что нужно знать о переезде в Швейцарию и жизни в этой стране

Отправлено: - 16:09

история с жизнеописанием конечно не очень.

плюс как бы один у героини, так ее назовем, - мечта вырваться сбылась.

минусы- что дальше делать совсем непонятно. от слова совсем.