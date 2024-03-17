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≡ Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о том, что нужно знать о переезде в Швейцарию и жизни в этой стране
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48793
Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о том, что нужно знать о переезде в Швейцарию и жизни в этой стране
Отправлено: 17.03.24 - 13:00
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25-летняя Елизавета РАЙНБОТТ (в девичестве Носкова) родилась и выросла в Костанае. Уже более полугода с мужем Александром проживает в кантоне Шаффхаузен, в городке Нойхаузен-ам-Райнфалль на севере Швейцарии, недалеко от границы с Германией.
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§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20262
Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о том, что нужно знать о переезде в Швейцарию и жизни в этой стране
Отправлено: 18.03.24 - 16:09
#15
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история с жизнеописанием конечно не очень.
плюс как бы один у героини, так ее назовем, - мечта вырваться сбылась.
минусы- что дальше делать совсем непонятно. от слова совсем.
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