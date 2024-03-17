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Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о том, что нужно знать о переезде в Швейцарию и жизни в этой стране
Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о том, что нужно знать о переезде в Швейцарию и жизни в этой стране
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48793
Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о том, что нужно знать о переезде в Швейцарию и жизни в этой стране
Отправлено: 17.03.24 - 13:00
25-летняя Елизавета РАЙНБОТТ (в девичестве Носкова) родилась и выросла в Костанае. Уже более полугода с мужем Александром проживает в кантоне Шаффхаузен, в городке Нойхаузен-ам-Райнфалль на севере Швейцарии, недалеко от границы с Германией.
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(Пользователи)
- Регистрация:
- 15.04.19
- Сообщений:
- 5
Re: Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о...
Отправлено: 17.03.24 - 13:00
1.Пока не работает.
2.Розовые очки пока на месте.
3.Общение только с мигрантами.
4.Отличие от мигрантов с Африки и Ближнего Востока стремится к нулю.
5.Если там платят детские пособия-единственный выход -рожать как можно больше детей.
2.Розовые очки пока на месте.
3.Общение только с мигрантами.
4.Отличие от мигрантов с Африки и Ближнего Востока стремится к нулю.
5.Если там платят детские пособия-единственный выход -рожать как можно больше детей.
Re: Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о...
Отправлено: 17.03.24 - 13:24
Цитата:
Но перед этим надо отлавливать старушек фроляйн или каких то бюргеров на курортах мира..
Неплохой совет.
Может когда то получится повыбирать себе кого нибудь..
Единственный более-менее легкий способ получить ВНЖ - выйти замуж либо жениться на гражданах этой страны.
Но перед этим надо отлавливать старушек фроляйн или каких то бюргеров на курортах мира..
Неплохой совет.
Может когда то получится повыбирать себе кого нибудь..
Re: Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о...
Отправлено: 17.03.24 - 13:27
Цитата:
Это тут на форуме они смелые, а там да, только дружелюбие и улыбочки.
А то чемодан вокзал..
но много эмигрантов, например из Украины, говорят здесь на нем без каких-либо проблем, и они весьма дружелюбны.
Это тут на форуме они смелые, а там да, только дружелюбие и улыбочки.
А то чемодан вокзал..
Re: Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о...
Отправлено: 17.03.24 - 13:44
Цитата:
Ну никакой демократии, как у нас!
Швейцарии, очень высокие требования к работникам: например, нужно знать швейцарский немецкий, а в
Ну никакой демократии, как у нас!
Re: Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о...
Отправлено: 17.03.24 - 14:55
В Швейцарии четыре официальных языка: романский, швейцарский немецкий, итальянский и французский.----?
Re: Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о...
Отправлено: 17.03.24 - 14:58
Немецкий, французский, итальянский и ретороманский — национальные и официальные языки Швейцарской Конфедерации.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1007
Re: Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о...
Отправлено: 17.03.24 - 19:05
....Хочу тоже в Швайц ну это на немецком неработать сыр и вино кушать...
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 172
Re: Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о...
Отправлено: 17.03.24 - 23:43
О чем ваще речь? Это инструкция для молодых телок, как продать свое молодое тело за импортный паспорт (гражданство)...
Мужикам как быть? Молодые импортные телки, более менее обеспеченные, незамужние, не валяются на турецких лежанках, в ожидании джигитерров из КЗ.
Костанай не её место, ну понятно. Здесь же на берегу Тобола не загорают импортные среднебюджетные и даже мелкобюджетные принцы...
Мужикам как быть? Молодые импортные телки, более менее обеспеченные, незамужние, не валяются на турецких лежанках, в ожидании джигитерров из КЗ.
Костанай не её место, ну понятно. Здесь же на берегу Тобола не загорают импортные среднебюджетные и даже мелкобюджетные принцы...
Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о том, что нужно знать о переезде в Швейцарию и жизни в этой стране
Отправлено: 17.03.24 - 23:48
Цитата:
Теперь ты знаешь как это сделать, легко и просто..
родом из Шанхая2022:
Хочу тоже в Швайц ну это на немецком неработать сыр и вино кушать...
Хочу тоже в Швайц ну это на немецком неработать сыр и вино кушать...
Теперь ты знаешь как это сделать, легко и просто..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15268
Re: Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о...
Отправлено: 18.03.24 - 10:24
Цитата:
тоже как то не понял к чему статья
ладно бы там про девушку которая превозмогла
выучила язык
ее пригласили в престижный вуз
там она устроилась на работу
трудилась и смогла достичь чего то САМА
тут же девушка загорала на пляже
увидела мужика из швейцарии
поняла что костанай уже ей не катит
быстро с ним шуры-муры
и вот она уже в швейцарии висит у мужика на шее
даже в забегаловку макдонольс не берут (и не очень старается видимо)
история успеха
mks2703:
О чем ваще речь? Это инструкция для молодых телок, как продать свое молодое тело за импортный паспорт (гражданство)...
О чем ваще речь? Это инструкция для молодых телок, как продать свое молодое тело за импортный паспорт (гражданство)...
тоже как то не понял к чему статья
ладно бы там про девушку которая превозмогла
выучила язык
ее пригласили в престижный вуз
там она устроилась на работу
трудилась и смогла достичь чего то САМА
тут же девушка загорала на пляже
увидела мужика из швейцарии
поняла что костанай уже ей не катит
быстро с ним шуры-муры
и вот она уже в швейцарии висит у мужика на шее
даже в забегаловку макдонольс не берут (и не очень старается видимо)
история успеха
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5998
Re: Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о...
Отправлено: 18.03.24 - 10:31
Цитата:
Но, зато исполнила мечту: - уехала жить за рубеж. А, любит, не любит - это уже не так важно. Есть же поговорка: "...стерпиться- слюбиться...". На крайняк: - разведётся и за другого выйдет.
mks2703:
даже мелкобюджетные принцы...
даже мелкобюджетные принцы...
Но, зато исполнила мечту: - уехала жить за рубеж. А, любит, не любит - это уже не так важно. Есть же поговорка: "...стерпиться- слюбиться...". На крайняк: - разведётся и за другого выйдет.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 172
Re: Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о...
Отправлено: 18.03.24 - 12:11
Цитата:
Терпеть и любить ей придется 10 лет, чтобы получить гражданство. Долго. За 10 лет может и разлюбиться. Надо было искать другого европейца, где гражданство через 5 лет дают.
Вспомнил исповедь в соцсетях одной петербурженки, вышедшей замуж за голландца. Любофф прошла быстро. Он начал её тиранить за неправильное ведение домашнего хозяйства. Посуду неправильно моет - много воды тратит - надо просто ополоснуть в намыленной воде и вытереть насухо, не ополаскивая чистой водой. Душ долго принимает, отопление сильно включает. Она еще и не работала. Начал её бить. Терпела она ровно год. Потом он предложил её своему приятелю, когда они бухали у них дома и только тогда она ломанулась на Родину. Кринжевая ситуация.
Надеюсь у нашей землячки всё будет хорошо.
ACROS:
Но, зато исполнила мечту: - уехала жить за рубеж. А, любит, не любит - это уже не так важно. Есть же поговорка: "...стерпиться- слюбиться...". На крайняк: - разведётся и за другого выйдет.
Но, зато исполнила мечту: - уехала жить за рубеж. А, любит, не любит - это уже не так важно. Есть же поговорка: "...стерпиться- слюбиться...". На крайняк: - разведётся и за другого выйдет.
Терпеть и любить ей придется 10 лет, чтобы получить гражданство. Долго. За 10 лет может и разлюбиться. Надо было искать другого европейца, где гражданство через 5 лет дают.
Вспомнил исповедь в соцсетях одной петербурженки, вышедшей замуж за голландца. Любофф прошла быстро. Он начал её тиранить за неправильное ведение домашнего хозяйства. Посуду неправильно моет - много воды тратит - надо просто ополоснуть в намыленной воде и вытереть насухо, не ополаскивая чистой водой. Душ долго принимает, отопление сильно включает. Она еще и не работала. Начал её бить. Терпела она ровно год. Потом он предложил её своему приятелю, когда они бухали у них дома и только тогда она ломанулась на Родину. Кринжевая ситуация.
Надеюсь у нашей землячки всё будет хорошо.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 90
Re: Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о...
Отправлено: 18.03.24 - 15:53
История поучительная для многих! Где родился, там и пригодился лучше подходит! А если хочешь жить как чужие, то учи их чужой язык! Никакое слышащее гос-во не будет подстраиваться под русский, украинский, казахский язык как у нас! Если не нравится язык страны, то если есть деньги, то в в ФРГ,Америку, Китай Поэтому как вы не тусуйтесь, вы в гражданки не годитесь! В капиталистической стране если не знаешь их языка, даже если там родился, но не хочешь изучать, то будешь изгоем! Такова реальность! Считаю, что не нужно держать тех, кто любит язык других стран, либо незнает язык родной страны! Пусть на своей "шкуре" испытает!
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20262
Горы, барьеры и 450 сортов сыра - Наша бывшая землячка - о том, что нужно знать о переезде в Швейцарию и жизни в этой стране
Отправлено: 18.03.24 - 16:06
Цитата:
какой то странный вывод.
Цитата:
откуда знаете?
а если есть деньги, то изгоем не будешь.
так по вашему ,смотри выше.
абике:
Если не нравится язык страны, то если есть деньги, то в в ФРГ,Америку, Китай
Если не нравится язык страны, то если есть деньги, то в в ФРГ,Америку, Китай
какой то странный вывод.
Цитата:
абике:
В капиталистической стране если не знаешь их языка, даже если там родился, но не хочешь изучать, то будешь изгоем!
В капиталистической стране если не знаешь их языка, даже если там родился, но не хочешь изучать, то будешь изгоем!
откуда знаете?
а если есть деньги, то изгоем не будешь.
так по вашему ,смотри выше.
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