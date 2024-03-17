Отправлено: - 12:11

ACROS:

Но, зато исполнила мечту: - уехала жить за рубеж. А, любит, не любит - это уже не так важно. Есть же поговорка: "...стерпиться- слюбиться...". На крайняк: - разведётся и за другого выйдет.

Цитата:Терпеть и любить ей придется 10 лет, чтобы получить гражданство. Долго. За 10 лет может и разлюбиться. Надо было искать другого европейца, где гражданство через 5 лет дают.Вспомнил исповедь в соцсетях одной петербурженки, вышедшей замуж за голландца. Любофф прошла быстро. Он начал её тиранить за неправильное ведение домашнего хозяйства. Посуду неправильно моет - много воды тратит - надо просто ополоснуть в намыленной воде и вытереть насухо, не ополаскивая чистой водой. Душ долго принимает, отопление сильно включает. Она еще и не работала. Начал её бить. Терпела она ровно год. Потом он предложил её своему приятелю, когда они бухали у них дома и только тогда она ломанулась на Родину. Кринжевая ситуация.Надеюсь у нашей землячки всё будет хорошо.