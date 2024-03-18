Отправлено: - 15:25

Vit:

Я слышал это любимый ЖК Абайки. Говорят он хочет хату в Челябинске продать и тут две купить.

Цитата:Понятное дело,на сегодня стоимость там квартиры двушки 12 лямов, через время догонит а то и перегонит центр города потому что микрорайон построен в створе города, чистый воздух.Как войдёт в своё русло инфраструктура, как всё наладиться, озеленение, автобусное сообщение , школа, детские сады, цены не будет у этого микрорайона!