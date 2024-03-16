Re: В Казахстане могут изменить герб. Токаев анонсировал конкурс

Отправлено: - 13:17

"В отношении Государственного герба полагаю целесообразным принять во внимание резонные доводы профессионалов и неравнодушных граждан, в том числе молодежи..."



Посмотреть бы на всех этих людей с чесоткой в одном месте. Все время они норовят потратить чужие для них народные деньги. Представить трудно, во сколько обойдется этот перформанс. Сотни тысяч печатей, тысячи гербов на акиматах, школах, больницах, МВД, короче всех бюджетных и не бюджетных организациях, таблички на всех учреждениях и далее по списку.... Банкет канешно шикарный. Наивный вопрос платить кто будет?

Все таки НАН осуществил свою мечту - построил Жана страну. Где власть, несмотря на помощь "профессионалов" и "не равнодушных людей", не знают куда потратить народные деньги... А в это время в другой стране - старой, небогатые люди продолжают сбор денег на лечение детей других небогатых людей...