Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 15:02
Сегодня в России третий день выборов президента. Избирательные участки сегодня открылись и в Казахстане, сообщает радио Азаттык. Голосование проходит в консульском округе посольства в Астане, Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске. В Костанае в этот раз участок, который ранее располагался в Доме дружбы, решили не открывать. Читать новость
моськи плача вытирают сопли, Столько бесполезного вранья и помоев- и все напрасно. . Как им жить теперь.как отмыться то. Изгоям. Выборы президента России состоялись. Результат предварительный опубликован.
Недавно какой-то тиктокер изголял свои мысли,послушав которого пошел холод по спине. А ведь он прав. Вкратце отрывки оттуда. Крупная держава любыми путями рано или поздно проглотит или подчинит себе соседние государства. Гегемон не упустит возможность заполучить власть над всей планете. Появятся высшая расса,второсортных и третьесортных людей людей просто уничтожат физически за их ненадобностью. Ресурсы земли ограничены, надо экономить. А теперь задумайтесь (особенно 111-й) в какой категории граждан вы себя относите? И ваш амирка через пятьдесят лет где окажется. За элементарное право выжить борется Путин и не надо на него лить помои
ЦИПСО раненько свою помойку включил. подняли своих провокаторов по тревоге. помоечные фейки о выборах набрасывать... Еще долго будут лить из ведра, видать много этого "продукта" Наработали. Воняет же, как они При таком запахе не мрут.привыкли наверное.
111: Тут пишут что думают хотя бы, Убийца, гори в аду, пишут русские люди..
Ну и кто читал эти бумажки ? Глянули -бюллетень испорчен, и всё.Эти каракули равносильны рисункам в колхозной уборной .Если бы проголосовали против, так хоть какой-то толк был, а так...хотели и рыбку съесть, и ног не замочить. Своим кураторам отчитались этими фотками, и в то же время против Путина не проголосовали. Предателя куда не целуй - кругом ж-па, и своим, и чужим .
Ну что, итоги выборов в России показали, что абсолютно подавляющее число избирателей там - люди здравомыслящие, переживающие за будущее своей страны и не желающие, чтобы им кто-то с запада диктовал свою волю. Что касается той гнили, которая против Путина... Так такие в стране были всегда. В том числе и в прошлом веке, при кровавом Сталине, когда всеми возможными способами оформляли себе бронь, чтобы не идти на фронт Родину защищать. Кому не удавалось прикрыться бронью, просто прятались от призыва или дезертировали. Кому не удавалось дезертировать - сдавались в плен, шли к Власову или Шокаю и прочим гитлеровским прихвостням... Жизнь, как она есть.
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