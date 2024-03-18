Re: В соцсетях распространили информацию о готовящемся нападении...

Отправлено: - 11:25

а что с прошлым инцидентом про такого же "героя" из костаная?

почему не озвучивают имя, фамилию

кто за ним стоял? ведь не может же быть совпадением что по всей стране такие инциденты одновременно начали происходить просто по совпадению



это не совпадение а целенаправленная операция по раздуванию паники среди родителей

почему молчат правоохранители? где общение с населением? где разъяснение ситуации?

думают замолчать как всегда по традиции, а тем кто это раздувает это молчание на руку

они в чатах будут дальше работать и обрабатывать



полиция ау! выйдите к людям, расскажите кто, что и откуда

чтобы домыслы не появлялись а то сейчас можно думать все что угодно

а главное вкидывать