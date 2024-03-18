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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 10:54
Цитата:
Я про 111 вначале тоже так думал, но совсем недавно он переобулся
alex_60:
я думал вообще то что ты не русский.
я думал вообще то что ты не русский.
Я про 111 вначале тоже так думал, но совсем недавно он переобулся
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15264
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 10:55
проработать свой срок нужно так
чтоб даже уйдя с должности тебя вспоминали русские из канады и россии
удивительно
чтоб даже уйдя с должности тебя вспоминали русские из канады и россии
удивительно
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 10:56
Цитата:
Не знаю, я только за, вот, варианты подсказываю
abaika95:
кто против то?
кто против то?
Не знаю, я только за, вот, варианты подсказываю
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 10:57
Цитата:
Уверен, ты тоже так сможешь
Мы тебя не забудем
abaika95:
проработать свой срок нужно так чтоб даже уйдя с должности тебя вспоминали русские из канады и россии удивительно
проработать свой срок нужно так чтоб даже уйдя с должности тебя вспоминали русские из канады и россии удивительно
Уверен, ты тоже так сможешь
Мы тебя не забудем
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15264
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 10:57
Цитата:
блин
где ж я спалился то
лапти чтоли не надел?
или водки 15 литров не выпил
беда беда провал операции Цитата:
канада нет? или ваш премьер не признал путина за президента? расскажи нам интересно как ты своему правительству будешь объяснять что они дураки такие царя вся мира не признают)
alex_60:
я думал вообще то что ты не русский.
я думал вообще то что ты не русский.
блин
где ж я спалился то
лапти чтоли не надел?
или водки 15 литров не выпил
беда беда провал операции Цитата:
maxsaf:
Кто следующий?
Кто следующий?
канада нет? или ваш премьер не признал путина за президента? расскажи нам интересно как ты своему правительству будешь объяснять что они дураки такие царя вся мира не признают)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 10:59
Цитата:
Неа, не угадал ))
Цитата:
abaika95:
канада нет?
канада нет?
Неа, не угадал ))
Цитата:
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил действующего главу российского государства Владимира Путина с победой на президентских выборах через телеграмму, поздравление будет передано через северокорейское посольство в Москве. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 10:59
Цитата:
что ж , бывает.
он себя еще узким величает.
два в одном.
maxsaf:
Я про 111 вначале тоже так думал, но совсем недавно он переобулся
Я про 111 вначале тоже так думал, но совсем недавно он переобулся
что ж , бывает.
он себя еще узким величает.
два в одном.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15264
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:00
Цитата:
ну так вот
герб
на ней голова барана потом твоя, не сильно выпуклая алегория? или лучше сначала твоя потом барана?
а нет
лучше голова барана, потом ты, потом суслик
как бы олицетворние упорства и прыткости убегания от казахских националистов
Цитата:
а вам кто то даст забыть то?
maxsaf:
Не знаю, я только за, вот, варианты подсказываю
Не знаю, я только за, вот, варианты подсказываю
ну так вот
герб
на ней голова барана потом твоя, не сильно выпуклая алегория? или лучше сначала твоя потом барана?
а нет
лучше голова барана, потом ты, потом суслик
как бы олицетворние упорства и прыткости убегания от казахских националистов
Цитата:
maxsaf:
Уверен, ты тоже так сможешь Мы тебя не забудем
Уверен, ты тоже так сможешь Мы тебя не забудем
а вам кто то даст забыть то?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15264
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:02
Цитата:
северная корея и путин
ну норм
лет 10 назад все бы уссыкались тут из числа путинистов скажи им это что путин станет уровня ким чин ыра
говорили бы что мы фантазеры итд
так что канада то? или ты за свое правительство речь держать боишься?
maxsaf:
Неа, не угадал )
Неа, не угадал )
северная корея и путин
ну норм
лет 10 назад все бы уссыкались тут из числа путинистов скажи им это что путин станет уровня ким чин ыра
говорили бы что мы фантазеры итд
так что канада то? или ты за свое правительство речь держать боишься?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:04
Цитата:
понаехавших , из Челябинска в том числе,
обязательно надо не забыть.
ну конечно голова для них это чересчур,
руки будет достаточно.
abaika95:
лучше голова барана,
лучше голова барана,
понаехавших , из Челябинска в том числе,
обязательно надо не забыть.
ну конечно голова для них это чересчур,
руки будет достаточно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:05
Цитата:
что , так десять лет у урологу и не обращались?
abaika95:
лет 10 назад все бы уссыкались
лет 10 назад все бы уссыкались
что , так десять лет у урологу и не обращались?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:05
Цитата:
Я так и не понял, чем это было вызвано. Может запрещенными веществами, а может фантазией
alex_60:
он себя еще узким величает.
он себя еще узким величает.
Я так и не понял, чем это было вызвано. Может запрещенными веществами, а может фантазией
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:06
что то пробелы между строками большие.
заменитель номер три?
заменитель номер три?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15264
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:06
Цитата:
писал же уже
релоканты за щитом казахстана
тоже норм
твоя голова будет рядом с сурком
как бы аллегория на бесполезность и визг
alex_60:
понаехавших , из Челябинска в том числе, обязательно надо не забыть. ну конечно голова для них это чересчур, руки будет достаточно.
понаехавших , из Челябинска в том числе, обязательно надо не забыть. ну конечно голова для них это чересчур, руки будет достаточно.
писал же уже
релоканты за щитом казахстана
тоже норм
твоя голова будет рядом с сурком
как бы аллегория на бесполезность и визг
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:08
Цитата:
моя голова будет на месте, где ей и положено.
как и остальным местным.
а вот твоя -в челябинском ряду понаехавших.
abaika95:
твоя голова будет рядом
твоя голова будет рядом
моя голова будет на месте, где ей и положено.
как и остальным местным.
а вот твоя -в челябинском ряду понаехавших.
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