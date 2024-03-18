НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 249 из 250«1...247248249250»
Ответить Новый топик
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22476
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 10:54
#3721
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я думал вообще то что ты не русский.

Я про 111 вначале тоже так думал, но совсем недавно он переобулся :lol:
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15264
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 10:55
#3722
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проработать свой срок нужно так
чтоб даже уйдя с должности тебя вспоминали русские из канады и россии
удивительно
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22476
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 10:56
#3723
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
кто против то?

Не знаю, я только за, вот, варианты подсказываю :lol:
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22476
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 10:57
#3724
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
проработать свой срок нужно так чтоб даже уйдя с должности тебя вспоминали русские из канады и россии удивительно

Уверен, ты тоже так сможешь :lol:
Мы тебя не забудем ;-) :-)
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15264
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 10:57
#3725
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
я думал вообще то что ты не русский.

блин
где ж я спалился то
лапти чтоли не надел?
или водки 15 литров не выпил
беда беда провал операции Цитата:
maxsaf:
Кто следующий?

канада нет? или ваш премьер не признал путина за президента? расскажи нам интересно как ты своему правительству будешь объяснять что они дураки такие царя вся мира не признают)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22476
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 10:59
#3726
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
канада нет?

Неа, не угадал ))

Цитата:
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил действующего главу российского государства Владимира Путина с победой на президентских выборах через телеграмму, поздравление будет передано через северокорейское посольство в Москве. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20258
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 10:59
#3727
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Я про 111 вначале тоже так думал, но совсем недавно он переобулся


что ж , бывает.
он себя еще узким величает.
два в одном.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15264
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:00
#3728
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Не знаю, я только за, вот, варианты подсказываю

ну так вот

герб

на ней голова барана потом твоя, не сильно выпуклая алегория? или лучше сначала твоя потом барана?
а нет
лучше голова барана, потом ты, потом суслик
как бы олицетворние упорства и прыткости убегания от казахских националистов

Цитата:
maxsaf:
Уверен, ты тоже так сможешь Мы тебя не забудем

а вам кто то даст забыть то?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15264
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:02
#3729
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Неа, не угадал )

северная корея и путин
ну норм


лет 10 назад все бы уссыкались тут из числа путинистов скажи им это что путин станет уровня ким чин ыра
говорили бы что мы фантазеры итд


так что канада то? или ты за свое правительство речь держать боишься?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20258
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:04
#3730
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
лучше голова барана,


понаехавших , из Челябинска в том числе,
обязательно надо не забыть.
ну конечно голова для них это чересчур,
руки будет достаточно.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20258
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:05
#3731
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
лет 10 назад все бы уссыкались


что , так десять лет у урологу и не обращались?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22476
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:05
#3732
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
он себя еще узким величает.

Я так и не понял, чем это было вызвано. Может запрещенными веществами, а может фантазией :lol:
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20258
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:06
#3733
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
что то пробелы между строками большие.
заменитель номер три?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15264
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:06
#3734
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
понаехавших , из Челябинска в том числе, обязательно надо не забыть. ну конечно голова для них это чересчур, руки будет достаточно.

писал же уже
релоканты за щитом казахстана
тоже норм

твоя голова будет рядом с сурком
как бы аллегория на бесполезность и визг
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20258
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 11:08
#3735
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
твоя голова будет рядом


моя голова будет на месте, где ей и положено.
как и остальным местным.
а вот твоя -в челябинском ряду понаехавших.
Профайл
Страница 249 из 250«1...247248249250»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Gljuk

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS