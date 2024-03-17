alex_60: Байден не признал результаты Выборов в России...
А что, старина Джо возможно уйдет в ноябре на заслуженный отдых и покой. Демократия понимаешь ли! В Белый дом придёт Д.Трамп, за которого ты ранее шампанское пил, вместе с покойным Жириновским, поговаривая Трамп наш! Будем наблюдать, однако, последний ведь не предсказуем.
alex_60: вот и они, явились, не запылились. и сразу провал.
Цитата:
Kairat stayer: Со всеми поздоровался, пожелал мира и добра, в том числе и вам сказочникам .
Александр, ты же любишь сказки рассказывать и слушать, как говорится, сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок, вот пожалуйста:
В тридевятом царстве, соседнем государстве, прискакали на конях к развилке, полуграмотные грамотеи Иван, Мыкола и Мыркымбай. Впереди всего два пути и соответственно на двух больших камнях высечено: На лево пойдёте, попадёте в цивилизованный мир, будете жить как в Америке. На право пойдёте, попадёте в ГУЛАГ, более, никаких разъяснений.
Гений думок Иван, Мыкола и Мыркымбай, долго думали и решали, куда повернуть на исторической развилке. Обсуждали, отмечали: государево люди и глашатаи говорили, что в Америке простой люд плохо живёт и все беды от них.
Думали с утра, до позднего вечера и решили прямиком ехать в ГУЛАГ. Но, по своей малограмотности, не понимали они, что свой выбор, потом не будет возможности изменить, не исправить, историю-то вспять не прокрутишь .
Ниже по ссылке, пост от 15 марта 2024 года. Будем наблюдать, помощь Украине будут осуществлять, как отмечал ранее Запад консолидируется, потому что если в ноябре в США могут избрать президентом Д.Трампа, а он не предсказуем, может заявить, что главным приоритетом будет сдерживание Китая, выше также говорил сегодня.
Kairat stayer: На форуме, ранее отдельные сказочники говорили, что Украине не будут помогать. Президент Чехии нашёл в третьих странах 800 000 арт. снарядов, говорят оплатили, скоро поступят в Украину. Кстати Норвегия подключилась, у которых является фонд национального благосостояния 1,4 трлн долларов США. Великобритания активы Центробанка РФ хочет Украине передать, около 30 миллиардов долларов США. Аналогично Швейцария около 10 миллиардов долларов США. Кроме того Евросоюз ранее одобрил выделение 20 миллиардов евро, по 5 ежегодно. В Бельгии арестованы 100 миллиардов Центробанка РФ, за два года проценты набежали 4%, четыре миллиарда.
Нижняя палата Конгресса США 22 марта будет путем голосования решать вопросы выделения финансирования Украине, Израилю и.т.д. много нюансов посмотрим, будем наблюдать. Предварительный сбор подписей осуществляют, для положительного решения вопроса нужно 218 голосов, всего конгрессменов 432, республиканцев - 219 и демократов - 213. Подробнее ниже по ссылке Ю.Швец разъясняет.
Голосование по почте на выборах президента США дает возможность купить голос за $10. и вбросить их уже после того как закрылись участки. до 12 часов ночи. потому что дата по штемпелю по почте. коробками взбросить. Так победил твой "начальник" Байден. супердемократия.
alex_60: quote]Kairat stayer: Демократия понимаешь ли!
еще про супердемократию
//разве можно считать демократичным использование административного ресурса для того, чтобы нападать на одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов, используя, в том числе, и судебные инстанции. Использование административных ресурсов, судебной системы - это же стало просто смешным и позором на весь мир для Соединенных Штатов и для демократической так называемой, в кавычках, системы.//
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