Отправлено: - 09:16

alex_60:

вот и они, явились, не запылились.

и сразу провал.

Kairat stayer:

Со всеми поздоровался, пожелал мира и добра, в том числе и вам сказочникам .

Цитата:Цитата:Александр, ты же любишь сказки рассказывать и слушать, как говорится, сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок, вот пожалуйста:В тридевятом царстве, соседнем государстве, прискакали на конях к развилке, полуграмотные грамотеи Иван, Мыкола и Мыркымбай. Впереди всего два пути и соответственно на двух больших камнях высечено:На лево пойдёте, попадёте в цивилизованный мир, будете жить как в Америке.На право пойдёте, попадёте в ГУЛАГ, более, никаких разъяснений.Гений думок Иван, Мыкола и Мыркымбай, долго думали и решали, куда повернуть на исторической развилке. Обсуждали, отмечали: государево люди и глашатаи говорили, что в Америке простой люд плохо живёт и все беды от них.Думали с утра, до позднего вечера и решили прямиком ехать в ГУЛАГ. Но, по своей малограмотности, не понимали они, что свой выбор, потом не будет возможности изменить, не исправить, историю-то вспять не прокрутишь