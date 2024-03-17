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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 21:10
#3661
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Сейчас вызовут по тревоге.
Пусть бы человек отдыхал.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3852
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 21:16
#3662
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Сегодня Прощённое воскресенье.
Друзья, простите меня, если сможете! :-(
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 21:20
#3663
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Бог простит, и я прощаю.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22463
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 22:55
#3664
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Цитата:
alex_60:
Сейчас вызовут по тревоге. Пусть бы человек отдыхал.

Не, после выборов будет смена методичек, а пока - отгул :lol:
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9972
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 00:28
#3665
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В Вооруженных силах РФ завершено голосование на выборах президента России, явка составила 99,8%,---кто бы сомневался
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 04:53
#3666
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Байден не признал результаты
Выборов в России.
Ждем объяснений от американских шпионов.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5196
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 08:46
#3667
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Читателям, грамотеям и сказочникам доброго утра, всем мира, добра и удачного дня!
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 08:47
#3668
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вот и они, явились,не запылились.
и сразу провал.
наши люди то так не приветствуют друг друга.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2024 - 09:48]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5196
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 08:49
#3669
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Цитата:
alex_60:
Байден не признал результаты Выборов в России.
Ждем объяснений от американских шпионов.


Не особо грамотный ты человек, везде и вокруг мерещатся шпионы и враги. Во всех бедах виноваты Запад, США и.т.д.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5196
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 08:54
#3670
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Цитата:
alex_60:
Байден не признал результаты Выборов в России...


А что, старина Джо возможно уйдет в ноябре на заслуженный отдых и покой. Демократия понимаешь ли!
В Белый дом придёт Д.Трамп, за которого ты ранее шампанское пил, вместе с покойным Жириновским, поговаривая Трамп наш! Будем наблюдать, однако, последний ведь не предсказуем.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5196
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 08:55
#3671
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Цитата:
alex_60:
наши люди то так не приветствуют друг друга.


Со всеми поздоровался, пожелал мира и добра, в том числе и вам сказочникам :-P :-P :-P .
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5196
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 09:16
#3672
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Цитата:
alex_60:
вот и они, явились, не запылились.
и сразу провал.


Цитата:
Kairat stayer:
Со всеми поздоровался, пожелал мира и добра, в том числе и вам сказочникам .


Александр, ты же любишь сказки рассказывать и слушать, как говорится, сказка ложь, да в ней намёк! Добрым молодцам урок, вот пожалуйста:

В тридевятом царстве, соседнем государстве, прискакали на конях к развилке, полуграмотные грамотеи Иван, Мыкола и Мыркымбай. Впереди всего два пути и соответственно на двух больших камнях высечено:
На лево пойдёте, попадёте в цивилизованный мир, будете жить как в Америке.
На право пойдёте, попадёте в ГУЛАГ, более, никаких разъяснений.

Гений думок Иван, Мыкола и Мыркымбай, долго думали и решали, куда повернуть на исторической развилке. Обсуждали, отмечали: государево люди и глашатаи говорили, что в Америке простой люд плохо живёт и все беды от них.

Думали с утра, до позднего вечера и решили прямиком ехать в ГУЛАГ. Но, по своей малограмотности, не понимали они, что свой выбор, потом не будет возможности изменить, не исправить, историю-то вспять не прокрутишь 8-) 8-) 8-) .
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5196
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 09:26
#3673
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Ниже по ссылке, пост от 15 марта 2024 года. Будем наблюдать, помощь Украине будут осуществлять, как отмечал ранее Запад консолидируется, потому что если в ноябре в США могут избрать президентом Д.Трампа, а он не предсказуем, может заявить, что главным приоритетом будет сдерживание Китая, выше также говорил сегодня.

Kairat stayer: На форуме, ранее отдельные сказочники говорили, что Украине не будут помогать. Президент Чехии нашёл в третьих странах 800 000 арт. снарядов, говорят оплатили, скоро поступят в Украину. Кстати Норвегия подключилась, у которых является фонд национального благосостояния 1,4 трлн долларов США. Великобритания активы Центробанка РФ хочет Украине передать, около 30 миллиардов долларов США. Аналогично Швейцария около 10 миллиардов долларов США. Кроме того Евросоюз ранее одобрил выделение 20 миллиардов евро, по 5 ежегодно. В Бельгии арестованы 100 миллиардов Центробанка РФ, за два года проценты набежали 4%, четыре миллиарда.

Нижняя палата Конгресса США 22 марта будет путем голосования решать вопросы выделения финансирования Украине, Израилю и.т.д. много нюансов посмотрим, будем наблюдать. Предварительный сбор подписей осуществляют, для положительного решения вопроса нужно 218 голосов, всего конгрессменов 432, республиканцев - 219 и демократов - 213. Подробнее ниже по ссылке Ю.Швец разъясняет.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 18.03.2024 - 10:33]
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 09:37
#3674
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quote]Kairat stayer: Демократия понимаешь ли!

Голосование по почте на выборах президента США дает возможность купить голос за $10.
и вбросить их уже после того как закрылись участки.
до 12 часов ночи.
потому что дата по штемпелю по почте. коробками взбросить.
Так победил твой "начальник" Байден.
супердемократия.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20236
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.03.24 - 09:42
#3675
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Цитата:
alex_60:
quote]Kairat stayer: Демократия понимаешь ли!


еще про супердемократию

//разве можно считать демократичным использование административного ресурса для того,
чтобы нападать на одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов,
используя, в том числе, и судебные инстанции.
Использование административных ресурсов, судебной системы -
это же стало просто смешным и позором на весь мир для Соединенных Штатов
и для демократической так называемой, в кавычках, системы.//
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