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Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
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