Отправлено: - 18:07

alex_60:

первый секретарь обкома области решил бы этот вопрос за день, а если правильнее сказать-этого бы не допустил никогда.

Цитата:...в коммуняцкре время шоколада не было ,о сникерсах с марсами только мечтать могли,деньги за рубеж не выводили сегодня и шоколада в доволь какого хочешь и наказания сурового избежать.....стындил, если успел свалил нет трохи отмотал и свалил на гаваи типа...и плюй в потолок....