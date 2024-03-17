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≡ Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48790
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 15:02
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Сегодня в России третий день выборов президента. Избирательные участки сегодня открылись и в Казахстане, сообщает радио Азаттык. Голосование проходит в консульском округе посольства в Астане, Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске. В Костанае в этот раз участок, который ранее располагался в Доме дружбы, решили не открывать.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22462
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 18.03.24 - 02:45
#60
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Цитата:
111:
Тут пишут что думают хотя бы, Убийца, гори в аду, пишут русские люди..

Цитата:
Владимир Путин напомнил, что за порчу бюллетеней предусмотрена уголовная ответственность. Его цитирует РИА Новости.
:lol:
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20230
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 18.03.24 - 04:46
#61
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моськи плача вытирают сопли,
Столько бесполезного вранья и помоев- и все напрасно. . Как им жить теперь.как отмыться то.
Изгоям.
Выборы президента России состоялись.
Результат предварительный опубликован.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2024 - 08:31]
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6770
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 18.03.24 - 06:50
#62
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Недавно какой-то тиктокер изголял свои мысли,послушав которого пошел холод по спине. А ведь он прав. Вкратце отрывки оттуда. Крупная держава любыми путями рано или поздно проглотит или подчинит себе соседние государства. Гегемон не упустит возможность заполучить власть над всей планете. Появятся высшая расса,второсортных и третьесортных людей людей просто уничтожат физически за их ненадобностью. Ресурсы земли ограничены, надо экономить.
А теперь задумайтесь (особенно 111-й) в какой категории граждан вы себя относите? И ваш амирка через пятьдесят лет где окажется. За элементарное право выжить борется Путин и не надо на него лить помои
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36843
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 18.03.24 - 07:36
#63
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О, у нас целых 9 процентов отмороженных.
И чего тут сидят, а не бегут на СВО?


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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20230
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 18.03.24 - 07:54
#64
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ЦИПСО раненько свою помойку включил.
подняли своих провокаторов по тревоге.
помоечные фейки о выборах набрасывать...
Еще долго будут лить из ведра, видать много этого "продукта"
Наработали.
Воняет же, как они
При таком запахе не мрут.привыкли наверное.

[Исправлено: alex_60, 18.03.2024 - 08:56]
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