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Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48790
Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
Отправлено: 16.03.24 - 14:54
1 мая 2019 года в городе горняков, в парке «Достык», власти позволили испытать на людях работу нового колеса обозрения. Оно вскоре по суду было признано опасным, потому что кабинки его переворачивались на ветру. Пользоваться им быстренько запретили, а в 2020 году аттракцион демонтировали. Благодаря ему Рудный снискал сомнительную славу города дорогих и бессмысленных понтов. А еще сейчас может претендовать на звание города, бюджету которого не нужны обратно сотни миллионов за чертово колесо. Ну или хотя бы часть этих денег.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5993
Re: Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски...
Отправлено: 16.03.24 - 14:54
Мы, вернее государство Казахстан- действительно БОГАТАЯ страна: - до наших чиновников каким то арабам и другу Елбасы- Ли Куан Ю - шагать и шагать.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20230
Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
Отправлено: 16.03.24 - 16:03
вообще непонятно, есть ли власть в области.
ремонт областной детской больницы пять или сколько там лет,
300 000 000 за колесо, уплывшие в черную дыру, а если конкретно кому то в карман.
это их смотрю совсем не волнует, от слова совсем.
а нафига они тогда вообще нужны, акимы эти.
они профукали 300 000 000 народных денег.
должны ответить за это, раз не хотят искать концы.
могу точно сказать, что в Казахстане периода СССР такого
не было никогда.
первый секретарь обкома области решил бы этот вопрос за день,
а если правильнее сказать-этого бы не допустил никогда.
[Исправлено: alex_60, 16.03.2024 - 17:04]
ремонт областной детской больницы пять или сколько там лет,
300 000 000 за колесо, уплывшие в черную дыру, а если конкретно кому то в карман.
это их смотрю совсем не волнует, от слова совсем.
а нафига они тогда вообще нужны, акимы эти.
они профукали 300 000 000 народных денег.
должны ответить за это, раз не хотят искать концы.
могу точно сказать, что в Казахстане периода СССР такого
не было никогда.
первый секретарь обкома области решил бы этот вопрос за день,
а если правильнее сказать-этого бы не допустил никогда.
[Исправлено: alex_60, 16.03.2024 - 17:04]
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1007
Re: Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски...
Отправлено: 16.03.24 - 18:07
Цитата:
...в коммуняцкре время шоколада не было ,о сникерсах с марсами только мечтать могли,деньги за рубеж не выводили сегодня и шоколада в доволь какого хочешь и наказания сурового избежать.....стындил, если успел свалил нет трохи отмотал и свалил на гаваи типа...и плюй в потолок....
alex_60:
первый секретарь обкома области решил бы этот вопрос за день, а если правильнее сказать-этого бы не допустил никогда.
первый секретарь обкома области решил бы этот вопрос за день, а если правильнее сказать-этого бы не допустил никогда.
...в коммуняцкре время шоколада не было ,о сникерсах с марсами только мечтать могли,деньги за рубеж не выводили сегодня и шоколада в доволь какого хочешь и наказания сурового избежать.....стындил, если успел свалил нет трохи отмотал и свалил на гаваи типа...и плюй в потолок....
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1007
Re: Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски...
Отправлено: 16.03.24 - 18:22
сделал запрос 31 мая 2023 года. Получил ответ за подписью руководителя рудненского городского отдела строительства Даурена ЖАКЕНОВА, что «кабинки, полозья, лучи, траверсы, ступица, двигатели... объекта размещены для складирования на территории парка культуры и отдыха под ответственное хранение».
.....всё это оборудывание на фото стоит под открытым небом,кабинки механизмы ржавеют и скорее всего уже пришли в непригодность потрачена огромная сумма денег,деньги народные,кто платит за весь этот "банкет"?Теплотрассу уже сколько лет не могут отремонтировать и дороги про не говорю подвести не могут,где можно стындить деньги туда инвестируют.
.....всё это оборудывание на фото стоит под открытым небом,кабинки механизмы ржавеют и скорее всего уже пришли в непригодность потрачена огромная сумма денег,деньги народные,кто платит за весь этот "банкет"?Теплотрассу уже сколько лет не могут отремонтировать и дороги про не говорю подвести не могут,где можно стындить деньги туда инвестируют.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 169
Re: Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски...
Отправлено: 18.03.24 - 00:08
Черт бы побрал этих активистов. Подняли кипиш раньше времени - власть немного труханула. И я в итоге не успел прокатиться.
Там надо было то до ума кабинки довести, чтобы они на одном месте покачивались, а не задирались. Спецов надо было нормальных пригласить и довести "до ума". Не думаю, что там так было сложно и опасно. Все дешевле было бы и отбилось за 5 лет максимум.
А так канешно, металлолом за копейки уйдет и фсё... Чертовы активисты...
Там надо было то до ума кабинки довести, чтобы они на одном месте покачивались, а не задирались. Спецов надо было нормальных пригласить и довести "до ума". Не думаю, что там так было сложно и опасно. Все дешевле было бы и отбилось за 5 лет максимум.
А так канешно, металлолом за копейки уйдет и фсё... Чертовы активисты...
Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
Отправлено: 18.03.24 - 00:41
Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
Отправлено: 18.03.24 - 00:42
Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
Отправлено: 18.03.24 - 00:46
Re: Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски...
Отправлено: 18.03.24 - 06:24
Черт бы побрал этих активистов. Подняли кипиш раньше времени - власть немного труханула
А сколько всего вскрылось,чего антикор не мог разглядеть (или не хотел). Что самоё удивительное,если в каждом городе нашлись бы свои Гиниятовы,ведь по стране этих конюшен требующих грести и грести,работы не початый край. Не зря президент во главе правительства поставил чиновника из этой среды. Видимо бывшие премьеры тормозили не давая ход в этом направлении,дабы не сгорели министры,тогда точно не кому было работать. Слова Токаева об этом разошлись в интернете особенно полно отражает действительность
А сколько всего вскрылось,чего антикор не мог разглядеть (или не хотел). Что самоё удивительное,если в каждом городе нашлись бы свои Гиниятовы,ведь по стране этих конюшен требующих грести и грести,работы не початый край. Не зря президент во главе правительства поставил чиновника из этой среды. Видимо бывшие премьеры тормозили не давая ход в этом направлении,дабы не сгорели министры,тогда точно не кому было работать. Слова Токаева об этом разошлись в интернете особенно полно отражает действительность
Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
Отправлено: 18.03.24 - 06:44
Цитата:
А платил ты кому за покатушки?))
111:
Хорошее колесо было, тоже думаю, может можно было бы доделать? Я с Амиркой на колесе этом.
Хорошее колесо было, тоже думаю, может можно было бы доделать? Я с Амиркой на колесе этом.
А платил ты кому за покатушки?))
Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
Отправлено: 18.03.24 - 06:51
Цитата:
Тут дело принципа. Приходит ушлый хрендель на тендер, даёт цену дешевле всех на фирменное качественное колесо, которое не надо было доделывать, а потом тупо привозит и ставит китайскую подделку, в надежде что взяткой все порешает. Другой хрендель спокойненько берет взятку, вместо того, чтобы сразу кипиш поднять и оба думают - дело сделано. А ни тут то было. Народ поднял ор, и так должно быть каждый раз, пока эта зараза не выветрится, или пока всех не пересажают. Жаль, конечно, что в данном случае вместо главаря, чью фамилию уже никто и не вспоминает, сидит "козел отпущения", который и денег то тех поди не видел. Учредителя с бабками когда поймаете?
[Исправлено: maxsaf, 18.03.2024 - 07:52]
mks2703:
Черт бы побрал этих активистов. Подняли кипиш раньше времени - власть немного труханула. И я в итоге не успел прокатиться.
Черт бы побрал этих активистов. Подняли кипиш раньше времени - власть немного труханула. И я в итоге не успел прокатиться.
Тут дело принципа. Приходит ушлый хрендель на тендер, даёт цену дешевле всех на фирменное качественное колесо, которое не надо было доделывать, а потом тупо привозит и ставит китайскую подделку, в надежде что взяткой все порешает. Другой хрендель спокойненько берет взятку, вместо того, чтобы сразу кипиш поднять и оба думают - дело сделано. А ни тут то было. Народ поднял ор, и так должно быть каждый раз, пока эта зараза не выветрится, или пока всех не пересажают. Жаль, конечно, что в данном случае вместо главаря, чью фамилию уже никто и не вспоминает, сидит "козел отпущения", который и денег то тех поди не видел. Учредителя с бабками когда поймаете?
[Исправлено: maxsaf, 18.03.2024 - 07:52]
Re: Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски...
Отправлено: 18.03.24 - 06:59
Учредителя с бабками когда поймаете?
Ещё тогда областной аким приехал в Рудный с визитом, а ему навстречу группа горожан с просьбой построить аттракцион. В социальных сетях поднялась буря, почти все были против,но несмотря ни на что проект запустили.
Ещё тогда областной аким приехал в Рудный с визитом, а ему навстречу группа горожан с просьбой построить аттракцион. В социальных сетях поднялась буря, почти все были против,но несмотря ни на что проект запустили.
Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
Отправлено: 18.03.24 - 07:56
Цитата:
В этом я ничего плохого не вижу, если бы поставили то колесо, которое и обещали, и потом не пришлось бы его сносить из-за нарушений во время установки.
сайлау курманов:
Ещё тогда областной аким приехал в Рудный с визитом, а ему навстречу группа горожан с просьбой построить аттракцион.
Ещё тогда областной аким приехал в Рудный с визитом, а ему навстречу группа горожан с просьбой построить аттракцион.
В этом я ничего плохого не вижу, если бы поставили то колесо, которое и обещали, и потом не пришлось бы его сносить из-за нарушений во время установки.
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