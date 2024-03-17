Отправлено: - 02:45

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Тут пишут что думают хотя бы, Убийца, гори в аду, пишут русские люди..

Владимир Путин напомнил, что за порчу бюллетеней предусмотрена уголовная ответственность. Его цитирует РИА Новости.

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