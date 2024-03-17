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≡ Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48790
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 15:02
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Сегодня в России третий день выборов президента. Избирательные участки сегодня открылись и в Казахстане, сообщает радио Азаттык. Голосование проходит в консульском округе посольства в Астане, Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске. В Костанае в этот раз участок, который ранее располагался в Доме дружбы, решили не открывать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36841
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:50
#45
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Цитата:
maxsaf:
Ааа, так ты

Не хочу выглядеть так, как ты предлагаешь, быть рабом или овцой, которую кормят янки или другие всадники..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22459
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:53
#46
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Цитата:
111:
Не хочу выглядеть так, как ты предлагаешь

Так ты ходил на акцию, плакат держал? Или ты только тут, на форуме - не раб? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36841
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:57
#47
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В Праге сожгли чучело на масленницу, чем то напоминающее Путина




[Исправлено: 111, 17.03.2024 - 22:58]
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1216
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 17.03.24 - 21:58
#48
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Эк 111 прорвало, на него имя президента РФ действует как красная тряпка на быка. А я знаю кучу моих коллег, знакомых и друзей специально ездили, чтобы проголосовать за него. Но власти Казахстана не дадут провести акцию в его поддержку, поэтому все было буднично. И настроение трем однеркам не испортили.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36841
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 22:08
#49
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И таких бюллетеней, где к слову Путин добавляют УБИЙЦА, ну скажем много.
Есть еще думающие люди там..


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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
151
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 17.03.24 - 22:12
#50
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Цитата:
Дантист:
специально ездили, чтобы проголосовать за него.
Так оно и есть, хотя отдельные личности , когда объявят результаты выборов, начнут кликушествовать , что Путин не может победить, ведь они голосовали против! А что 120 000 000 за него -это не считается,они рабы и не имеют права думать не так, как 111
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3852
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 22:14
#51
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Ну, эта тема -100процентный бенефис 111-го!
28 постов!!!
Не просто так, видно, зад дерёт!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22459
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 23:03
#52
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Цитата:
таноми52:
Не просто так, видно, зад дерёт!

Надо подлить ему :lol:

Цитата:
У избирательного участка, расположенного на территории генерального консульства России на Пхукете, образовалась километровая очередь из россиян. Об этом передает РИА Новости.

По имеющимся данным, очередь на пути к избирательному на самом большом острове Таиланда занимает сотни метров.

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22459
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 23:05
#53
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Цитата:
111:

Смотри, все из-за тебя, ты плохо старался :lol:

Цитата:
На выборах президента России, по данным экзитпола, побеждает Владимир Путин с результатом 87 процентов. Соответствующие сведения предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
169
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 17.03.24 - 23:30
#54
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Да ладно, кто-то думает, что Россия против Путина? Это сказки. У нас до недавнего времени, все голосовали за НАНа, несмотря ни на что. Сам спрашивал пенсионеров и знакомых - ответ " а за кого еще". Не думаю, что в РФ будет по другому. Там даже выбирать не из кого.
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а
§ андрей 117
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.05.17
Сообщений:
212
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 17.03.24 - 23:31
#55
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Зашёл почитать комментарии.увидел одно как 111 испражняется .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36841
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 18.03.24 - 00:06
#56
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Тут пишут что думают хотя бы, Убийца, гори в аду, пишут русские люди..




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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9972
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 18.03.24 - 00:33
#57
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36841
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 18.03.24 - 02:26
#58
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Ну вот и все.
Позравляем Путина с Победой, желаем ему, чтоб он делал свое Безумие, сколько хочет, ведь русский народ его любит на 88 процентов по моему и желает за него погибать в украинских селениях, потому что от такого его богатства и счастья им, россиянам, там по вероятно скушно живется.
Россияне выбрали войну, то есть воевать до полного уничтожения.
Только кого, не понятно пока что.
Путин потом им объяснит, по видимому, уже не в этом мире..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36841
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 18.03.24 - 02:33
#59
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Ну и как же без Элиты, кого назвал так Путин


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