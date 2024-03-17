Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 15:02
Сегодня в России третий день выборов президента. Избирательные участки сегодня открылись и в Казахстане, сообщает радио Азаттык. Голосование проходит в консульском округе посольства в Астане, Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске. В Костанае в этот раз участок, который ранее располагался в Доме дружбы, решили не открывать. Читать новость
Эк 111 прорвало, на него имя президента РФ действует как красная тряпка на быка. А я знаю кучу моих коллег, знакомых и друзей специально ездили, чтобы проголосовать за него. Но власти Казахстана не дадут провести акцию в его поддержку, поэтому все было буднично. И настроение трем однеркам не испортили.
Дантист: специально ездили, чтобы проголосовать за него.
Так оно и есть, хотя отдельные личности , когда объявят результаты выборов, начнут кликушествовать , что Путин не может победить, ведь они голосовали против! А что 120 000 000 за него -это не считается,они рабы и не имеют права думать не так, как 111
Да ладно, кто-то думает, что Россия против Путина? Это сказки. У нас до недавнего времени, все голосовали за НАНа, несмотря ни на что. Сам спрашивал пенсионеров и знакомых - ответ " а за кого еще". Не думаю, что в РФ будет по другому. Там даже выбирать не из кого.
Ну вот и все. Позравляем Путина с Победой, желаем ему, чтоб он делал свое Безумие, сколько хочет, ведь русский народ его любит на 88 процентов по моему и желает за него погибать в украинских селениях, потому что от такого его богатства и счастья им, россиянам, там по вероятно скушно живется. Россияне выбрали войну, то есть воевать до полного уничтожения. Только кого, не понятно пока что. Путин потом им объяснит, по видимому, уже не в этом мире..
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