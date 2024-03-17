Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"

Отправлено: - 02:26

Ну вот и все.

Позравляем Путина с Победой, желаем ему, чтоб он делал свое Безумие, сколько хочет, ведь русский народ его любит на 88 процентов по моему и желает за него погибать в украинских селениях, потому что от такого его богатства и счастья им, россиянам, там по вероятно скушно живется.

Россияне выбрали войну, то есть воевать до полного уничтожения.

Только кого, не понятно пока что.

Путин потом им объяснит, по видимому, уже не в этом мире..