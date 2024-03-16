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Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48790
Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
Отправлено: 16.03.24 - 14:54
1 мая 2019 года в городе горняков, в парке «Достык», власти позволили испытать на людях работу нового колеса обозрения. Оно вскоре по суду было признано опасным, потому что кабинки его переворачивались на ветру. Пользоваться им быстренько запретили, а в 2020 году аттракцион демонтировали. Благодаря ему Рудный снискал сомнительную славу города дорогих и бессмысленных понтов. А еще сейчас может претендовать на звание города, бюджету которого не нужны обратно сотни миллионов за чертово колесо. Ну или хотя бы часть этих денег.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 5993
Re: Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски...
Отправлено: 16.03.24 - 14:54
Мы, вернее государство Казахстан- действительно БОГАТАЯ страна: - до наших чиновников каким то арабам и другу Елбасы- Ли Куан Ю - шагать и шагать.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20227
Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
Отправлено: 16.03.24 - 16:03
вообще непонятно, есть ли власть в области.
ремонт областной детской больницы пять или сколько там лет,
300 000 000 за колесо, уплывшие в черную дыру, а если конкретно кому то в карман.
это их смотрю совсем не волнует, от слова совсем.
а нафига они тогда вообще нужны, акимы эти.
они профукали 300 000 000 народных денег.
должны ответить за это, раз не хотят искать концы.
могу точно сказать, что в Казахстане периода СССР такого
не было никогда.
первый секретарь обкома области решил бы этот вопрос за день,
а если правильнее сказать-этого бы не допустил никогда.
[Исправлено: alex_60, 16.03.2024 - 17:04]
ремонт областной детской больницы пять или сколько там лет,
300 000 000 за колесо, уплывшие в черную дыру, а если конкретно кому то в карман.
это их смотрю совсем не волнует, от слова совсем.
а нафига они тогда вообще нужны, акимы эти.
они профукали 300 000 000 народных денег.
должны ответить за это, раз не хотят искать концы.
могу точно сказать, что в Казахстане периода СССР такого
не было никогда.
первый секретарь обкома области решил бы этот вопрос за день,
а если правильнее сказать-этого бы не допустил никогда.
[Исправлено: alex_60, 16.03.2024 - 17:04]
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1007
Re: Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски...
Отправлено: 16.03.24 - 18:07
Цитата:
...в коммуняцкре время шоколада не было ,о сникерсах с марсами только мечтать могли,деньги за рубеж не выводили сегодня и шоколада в доволь какого хочешь и наказания сурового избежать.....стындил, если успел свалил нет трохи отмотал и свалил на гаваи типа...и плюй в потолок....
alex_60:
первый секретарь обкома области решил бы этот вопрос за день, а если правильнее сказать-этого бы не допустил никогда.
первый секретарь обкома области решил бы этот вопрос за день, а если правильнее сказать-этого бы не допустил никогда.
...в коммуняцкре время шоколада не было ,о сникерсах с марсами только мечтать могли,деньги за рубеж не выводили сегодня и шоколада в доволь какого хочешь и наказания сурового избежать.....стындил, если успел свалил нет трохи отмотал и свалил на гаваи типа...и плюй в потолок....
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1007
Re: Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски...
Отправлено: 16.03.24 - 18:22
сделал запрос 31 мая 2023 года. Получил ответ за подписью руководителя рудненского городского отдела строительства Даурена ЖАКЕНОВА, что «кабинки, полозья, лучи, траверсы, ступица, двигатели... объекта размещены для складирования на территории парка культуры и отдыха под ответственное хранение».
.....всё это оборудывание на фото стоит под открытым небом,кабинки механизмы ржавеют и скорее всего уже пришли в непригодность потрачена огромная сумма денег,деньги народные,кто платит за весь этот "банкет"?Теплотрассу уже сколько лет не могут отремонтировать и дороги про не говорю подвести не могут,где можно стындить деньги туда инвестируют.
.....всё это оборудывание на фото стоит под открытым небом,кабинки механизмы ржавеют и скорее всего уже пришли в непригодность потрачена огромная сумма денег,деньги народные,кто платит за весь этот "банкет"?Теплотрассу уже сколько лет не могут отремонтировать и дороги про не говорю подвести не могут,где можно стындить деньги туда инвестируют.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 169
Re: Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски...
Отправлено: 18.03.24 - 00:08
Черт бы побрал этих активистов. Подняли кипиш раньше времени - власть немного труханула. И я в итоге не успел прокатиться.
Там надо было то до ума кабинки довести, чтобы они на одном месте покачивались, а не задирались. Спецов надо было нормальных пригласить и довести "до ума". Не думаю, что там так было сложно и опасно. Все дешевле было бы и отбилось за 5 лет максимум.
А так канешно, металлолом за копейки уйдет и фсё... Чертовы активисты...
Там надо было то до ума кабинки довести, чтобы они на одном месте покачивались, а не задирались. Спецов надо было нормальных пригласить и довести "до ума". Не думаю, что там так было сложно и опасно. Все дешевле было бы и отбилось за 5 лет максимум.
А так канешно, металлолом за копейки уйдет и фсё... Чертовы активисты...
Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
Отправлено: 18.03.24 - 00:41
Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
Отправлено: 18.03.24 - 00:42
Пятая весна без колеса и без денег - 300 млн за чертовски скандальный и дорогой аттракцион в Рудном никто не возвращает
Отправлено: 18.03.24 - 00:46
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