Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...

Отправлено: - 23:30

Да ладно, кто-то думает, что Россия против Путина? Это сказки. У нас до недавнего времени, все голосовали за НАНа, несмотря ни на что. Сам спрашивал пенсионеров и знакомых - ответ " а за кого еще". Не думаю, что в РФ будет по другому. Там даже выбирать не из кого.