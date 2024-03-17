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≡ Только в трех районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48790
Только в трех районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
Отправлено: 17.03.24 - 18:26
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Уточненный план работ Костанайской Горэлектросети с 18 по 20 марта сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Плановые отключения в связи с работами на высоковольтных линиях будут проводится в трех районах областного центра вместо четырех.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
692
Re: Только в трех районах Костаная будут отключать...
Отправлено: 17.03.24 - 18:26
#1
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Наймите уже нормальных, квалифицированных электриков!
Каждую неделю обесточивать целые районы, причём не особо результативно - ибо снова те же кварталы отключаются.
При всем при этом хватает совести повышать тарифы, при этом фонари горят при свете дня. Куда смотрит прокуратура?

Вы не думаете, что от отключений страдает техника, портятся продукты и т.д.?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20227
Только в трех районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
Отправлено: 17.03.24 - 18:26
#2
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//Только в трех районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе//

Какая то гордость что ли, только в трех районах...
А могли мол ведь весь город отключить..
Радуйтесь мол.

[Исправлено: alex_60, 17.03.2024 - 19:27]
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
169
Re: Только в трех районах Костаная будут отключать...
Отправлено: 17.03.24 - 23:48
#3
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Цитата:
vofkakst:
Наймите уже нормальных, квалифицированных электриков!


А где их взять и найти? У меня лет 6 назад, искали замкнувшую проводку, чтобы поменять. Три электрика, один из ЖЭКа. Не нашли, кинули в новом месте...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1007
Только в трех районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
Отправлено: 17.03.24 - 23:53
#4
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1007
Только в трех районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
Отправлено: 17.03.24 - 23:54
#5
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