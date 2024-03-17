Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...

Отправлено: - 21:58

Эк 111 прорвало, на него имя президента РФ действует как красная тряпка на быка. А я знаю кучу моих коллег, знакомых и друзей специально ездили, чтобы проголосовать за него. Но власти Казахстана не дадут провести акцию в его поддержку, поэтому все было буднично. И настроение трем однеркам не испортили.