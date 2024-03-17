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≡ Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48790
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 15:02
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Сегодня в России третий день выборов президента. Избирательные участки сегодня открылись и в Казахстане, сообщает радио Азаттык. Голосование проходит в консульском округе посольства в Астане, Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске. В Костанае в этот раз участок, который ранее располагался в Доме дружбы, решили не открывать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36825
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:50
#45
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Цитата:
maxsaf:
Ааа, так ты

Не хочу выглядеть так, как ты предлагаешь, быть рабом или овцой, которую кормят янки или другие всадники..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22455
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:53
#46
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Цитата:
111:
Не хочу выглядеть так, как ты предлагаешь

Так ты ходил на акцию, плакат держал? Или ты только тут, на форуме - не раб? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36825
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:57
#47
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В Праге сожгли чучело на масленницу, чем то напоминающее Путина




[Исправлено: 111, 17.03.2024 - 22:58]
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Д
* Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1216
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 17.03.24 - 21:58
#48
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Эк 111 прорвало, на него имя президента РФ действует как красная тряпка на быка. А я знаю кучу моих коллег, знакомых и друзей специально ездили, чтобы проголосовать за него. Но власти Казахстана не дадут провести акцию в его поддержку, поэтому все было буднично. И настроение трем однеркам не испортили.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36825
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 22:08
#49
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И таких бюллетеней, где к слову Путин добавляют УБИЙЦА, ну скажем много.
Есть еще думающие люди там..


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