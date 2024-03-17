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≡ Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48790
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 15:02
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Сегодня в России третий день выборов президента. Избирательные участки сегодня открылись и в Казахстане, сообщает радио Азаттык. Голосование проходит в консульском округе посольства в Астане, Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске. В Костанае в этот раз участок, который ранее располагался в Доме дружбы, решили не открывать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36825
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 20:25
#30
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Выборы за Путина.
Под дулами автоматов
В этом вся Россия..


Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36825
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 20:41
#31
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В графе Путин, пишут убийца, жены рабов пишут верните мужей.
Зачем тогда отправляли?


Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22455
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 20:49
#32
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Цитата:
111:

Ты же понимаешь, что своими выбросами никак и ни на что не повлияешь? Ты суетишься просто чтобы согреться?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36825
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 20:54
#33
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Цитата:
maxsaf:
Ты же понимаешь, что своими

Ты предлагаешь, если кто то выступает в России против Путина, чтобы он молчал и был как все остальные рабы, был как безмолвное стадо, которое ведут под Авдеевку на убой?
Тебе лучше быть рабом, которому время от времени наполняют холодильник и он должен молчать?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22455
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 20:56
#34
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Цитата:
111:
Ты предлагаешь, если кто то выступает в России против Путина, чтобы он молчал

Те кто голосует - пусть там чё хотят пишут. Ты там каким боком? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36825
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:02
#35
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Цитата:
maxsaf:
Те кто голосует - пусть там чё

Если что, смотри заголовок.
Я комментирую статью.
Ты ко мне че прикопался?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20227
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:17
#36
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Какие смешные картинки
"глупцы" рисуют.
Самим смешно наверное
И находятся "глупцы", которые их распространяют
С помойных сайтов.

[Исправлено: alex_60, 17.03.2024 - 22:28]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36825
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:19
#37
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Выборы.
Просто это Россия..


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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20227
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:24
#38
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Очереди в Алма-ате Километра три были, пишут, к участку голосования.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20227
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:25
#39
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На момент закрытия участка екзитпол
Показал 95 процентов за Путина.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1737
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 17.03.24 - 21:33
#40
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Цитата:
Большинство россиян, с кем удалось поговорить на месте Азаттыку, сообщили, что приехали в Казахстан из-за объявленной Кремлем войны в Украине и после «частичной» мобилизации в сентябре 2022 года. Тогда официально сообщалось, что в Казахстан въехали около 400 тысяч россиян, большая часть из них через некоторое время выехало в третьи страны.

Источник:

О чём можно тут рассуждать? История всё расставит по местам в своё время... Декабрьский блицкриг Путина разбился о мощь и мотивацию украинского народа! Как можно выбирать президентом военного преступника которого разыскивает международный суд в Гааге? Почему имено это не пишут журналисты? Позор!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36825
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:39
#41
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Почему имено это не пишут журналисты? Позор!

Наши журналисты, им только осталось писать про Петра Первого и сравнивать ту Россию, мощную и великую, с Токаевым и Казахстаном..
А о сегодняшней они уже третий год буевально молчат.
Что Бондаренко, что Воронин, что Денисов.
Хотя они вроде как не журналисты, но пишут много, а от этой темы убегают, словно их кто то съест после этого.
Такая вот у них бесхребетная позиция.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1737
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 17.03.24 - 21:42
#42
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Цитата:
Гога:
----Ох , как пафосно то !

Сколько там в россии остановилось НПЗ? Опять минус НПЗ на Кубани? Где ваше ПВО?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22455
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:44
#43
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Цитата:
111:
Если что, смотри заголовок. Я комментирую статью. Ты ко мне че прикопался?

Ааа, так ты участник акции "Полдень против Путина"? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22455
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:45
#44
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
которого разыскивает международный суд в Гааге?

Чё, до сих пор не нашли? :lol: :lol:
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Страница 3 из 4«1234»
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