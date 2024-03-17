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Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 48790
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 15:02
Сегодня в России третий день выборов президента. Избирательные участки сегодня открылись и в Казахстане, сообщает радио Азаттык. Голосование проходит в консульском округе посольства в Астане, Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске. В Костанае в этот раз участок, который ранее располагался в Доме дружбы, решили не открывать.
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Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 20:25
Выборы за Путина.
Под дулами автоматов
В этом вся Россия..
Под дулами автоматов
В этом вся Россия..
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 20:41
В графе Путин, пишут убийца, жены рабов пишут верните мужей.
Зачем тогда отправляли?
Зачем тогда отправляли?
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 20:49
Цитата:
Ты же понимаешь, что своими выбросами никак и ни на что не повлияешь? Ты суетишься просто чтобы согреться?
111:
Ты же понимаешь, что своими выбросами никак и ни на что не повлияешь? Ты суетишься просто чтобы согреться?
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 20:54
Цитата:
Ты предлагаешь, если кто то выступает в России против Путина, чтобы он молчал и был как все остальные рабы, был как безмолвное стадо, которое ведут под Авдеевку на убой?
Тебе лучше быть рабом, которому время от времени наполняют холодильник и он должен молчать?
maxsaf:
Ты же понимаешь, что своими
Ты же понимаешь, что своими
Ты предлагаешь, если кто то выступает в России против Путина, чтобы он молчал и был как все остальные рабы, был как безмолвное стадо, которое ведут под Авдеевку на убой?
Тебе лучше быть рабом, которому время от времени наполняют холодильник и он должен молчать?
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 20:56
Цитата:
Те кто голосует - пусть там чё хотят пишут. Ты там каким боком?
111:
Ты предлагаешь, если кто то выступает в России против Путина, чтобы он молчал
Ты предлагаешь, если кто то выступает в России против Путина, чтобы он молчал
Те кто голосует - пусть там чё хотят пишут. Ты там каким боком?
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:02
Цитата:
Если что, смотри заголовок.
Я комментирую статью.
Ты ко мне че прикопался?
maxsaf:
Те кто голосует - пусть там чё
Те кто голосует - пусть там чё
Если что, смотри заголовок.
Я комментирую статью.
Ты ко мне че прикопался?
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:17
Какие смешные картинки
"глупцы" рисуют.
Самим смешно наверное
И находятся "глупцы", которые их распространяют
С помойных сайтов.
[Исправлено: alex_60, 17.03.2024 - 22:28]
"глупцы" рисуют.
Самим смешно наверное
И находятся "глупцы", которые их распространяют
С помойных сайтов.
[Исправлено: alex_60, 17.03.2024 - 22:28]
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:19
Выборы.
Просто это Россия..
Просто это Россия..
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:24
Очереди в Алма-ате Километра три были, пишут, к участку голосования.
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:25
На момент закрытия участка екзитпол
Показал 95 процентов за Путина.
Показал 95 процентов за Путина.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1737
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 17.03.24 - 21:33
Цитата:
О чём можно тут рассуждать? История всё расставит по местам в своё время... Декабрьский блицкриг Путина разбился о мощь и мотивацию украинского народа! Как можно выбирать президентом военного преступника которого разыскивает международный суд в Гааге? Почему имено это не пишут журналисты? Позор!
Большинство россиян, с кем удалось поговорить на месте Азаттыку, сообщили, что приехали в Казахстан из-за объявленной Кремлем войны в Украине и после «частичной» мобилизации в сентябре 2022 года. Тогда официально сообщалось, что в Казахстан въехали около 400 тысяч россиян, большая часть из них через некоторое время выехало в третьи страны.
Источник:
Источник:
О чём можно тут рассуждать? История всё расставит по местам в своё время... Декабрьский блицкриг Путина разбился о мощь и мотивацию украинского народа! Как можно выбирать президентом военного преступника которого разыскивает международный суд в Гааге? Почему имено это не пишут журналисты? Позор!
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:39
Цитата:
Наши журналисты, им только осталось писать про Петра Первого и сравнивать ту Россию, мощную и великую, с Токаевым и Казахстаном..
А о сегодняшней они уже третий год буевально молчат.
Что Бондаренко, что Воронин, что Денисов.
Хотя они вроде как не журналисты, но пишут много, а от этой темы убегают, словно их кто то съест после этого.
Такая вот у них бесхребетная позиция.
ПолиграфЪ Боярышников:
Почему имено это не пишут журналисты? Позор!
Почему имено это не пишут журналисты? Позор!
Наши журналисты, им только осталось писать про Петра Первого и сравнивать ту Россию, мощную и великую, с Токаевым и Казахстаном..
А о сегодняшней они уже третий год буевально молчат.
Что Бондаренко, что Воронин, что Денисов.
Хотя они вроде как не журналисты, но пишут много, а от этой темы убегают, словно их кто то съест после этого.
Такая вот у них бесхребетная позиция.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1737
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 17.03.24 - 21:42
Цитата:
Сколько там в россии остановилось НПЗ? Опять минус НПЗ на Кубани? Где ваше ПВО?
Гога:
----Ох , как пафосно то !
----Ох , как пафосно то !
Сколько там в россии остановилось НПЗ? Опять минус НПЗ на Кубани? Где ваше ПВО?
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:44
Цитата:
Ааа, так ты участник акции "Полдень против Путина"?
111:
Если что, смотри заголовок. Я комментирую статью. Ты ко мне че прикопался?
Если что, смотри заголовок. Я комментирую статью. Ты ко мне че прикопался?
Ааа, так ты участник акции "Полдень против Путина"?
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 21:45
Цитата:
Чё, до сих пор не нашли?
ПолиграфЪ Боярышников:
которого разыскивает международный суд в Гааге?
которого разыскивает международный суд в Гааге?
Чё, до сих пор не нашли?
-
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