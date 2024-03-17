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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 11:03
#3646
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вот узнал только что , про Кустанай
///17 марта – празднование Масленицы на территории базы отдыха «Золотой Фазан» в 12:00.
кто желает, может еще успеть.

[Исправлено: alex_60, 17.03.2024 - 12:04]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22447
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 11:09
#3647
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Цитата:
saba:
Начинаете оскорблять наши обычаи. Это наши обычаи и никому не дано их кошмарить!

О каких именно обычаях речь?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5993
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 11:19
#3648
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Цитата:
saba:
оскорблять наши обычаи


Вы про что??? Что герб надо поменять?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 11:22
#3649
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а вот так было всего четыре года назад, в Кустанае.
2020 год,
//В Сити-центе состоятся традиционные
масленичные гулянья «Масленица идет, блин да мед несет».
Всех пришедших на праздник будут встречать и потешать
солнечные скоморохи и коробейники, которые проведут танцевальные интерактивы,
молодецкие забавы и состязания.
Для гостей откроются интерактивные игровые площадки
с древнерусскими забавами: «Перетягивание каната», «Бег в мешках»,
«Рубка капусты мечом», «Твистер с блинами», «Метание валенка».
Гости узнают о зарождении праздника,
особенностях празднования Масленичной недели,
насладятся лучшими номерами концертно-игровой программы и
конечно, завораживающим зрелищем сжигания гигантского чучела Масленицы.
Песни да пляски, игры да потехи, весёлые соревнования и приятные сюрпризы
ждут всех от мала до велика!
В ходе праздника все гости смогут полакомиться вкусными блинами.
Активное участие в программе примут актеры Русского драмматического театра,
представители национальных центров КГУ «Қоғамдық келісім»,
творческие коллективы города.
Все это, а также многое другое ждет вас в гостеприимном городе Костанай!///

[Исправлено: alex_60, 17.03.2024 - 13:56]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5993
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 11:28
#3650
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Цитата:
alex_60:
празднование Масленицы на территории базы отдыха «Золотой Фазан


А, вы переживали - что нету Масленицы.
Кстати правильное название - комоедица. Праздник Комоедицы. Тут нам недавно ликбез прочитали, про Масленицу.
Первый блин комам, то есть медведям. Медведь - священый прародитель человека в старину и звали его Комо.
И полностью пословица или поговорка звучит так: "...первый блин- комам, второй-знакомым, третий- родне, четвёртый-мне..."
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3850
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 15:27
#3651
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Цитата:
ACROS:
И полностью пословица или поговорка звучит так: "...первый блин- комам


Спорно.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 17:08
#3652
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Про блины у Сыкымы пост был
Классный. Про их использование. Нетрадиционное правда.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14295
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 18:16
#3653
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Цитата:
ACROS: А, вы переживали - что нету Масленицы
В 3 км от города подальше от глаз властей, в частной базе отдыха которая стоит на продажу.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20222
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 18:30
#3654
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Цитата:
Vit:
3 км от города подальше от глаз властей, в частной базе отдыха


Куда и общественный транспорт не ходит.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36811
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.03.24 - 19:46
#3655
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Ну что тут, держим строй?
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