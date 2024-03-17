Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48790
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 15:02
Сегодня в России третий день выборов президента. Избирательные участки сегодня открылись и в Казахстане, сообщает радио Азаттык. Голосование проходит в консульском округе посольства в Астане, Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске. В Костанае в этот раз участок, который ранее располагался в Доме дружбы, решили не открывать.
Читать новость
Читать новость
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 17:32
Интересный вывод
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 17:35
Это продолжение иронии или уже нет?
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 17:40
Еще кое что про выборы
pic host
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 17:43
Пропагандисты даже про Авдеевку дружно заговорили одним и тем же
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1248
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 17:58
Комментарий проходит проверку.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20222
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 18:19
Екзит пол на выборах а Алма-ате показывает
93 процента за нынешнего президента
России.
93 процента за нынешнего президента
России.
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 18:42
Из жизни выборов
(Пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 9969
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 18:50
Комментарий проходит проверку.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1003
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 18:55
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 150
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 17.03.24 - 19:01
Цитата:
111:Вам эти картинки так присылают или за бонусы ? На что вы надеетесь в своём злопыхательстве против России? Сотни лет её не могут сломать и завоевать . " И только твёрже выходила из огня суровая доверчивая Русь " Так смешно смотреть на ваши потуги разродиться чем-то оригинальным, а получается только пшик
Это продолжение иронии или уже нет?
Это продолжение иронии или уже нет?
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 19:44
Цитата:
Смотри заголовок.
А не выдумывай какую то чушь.
И пожалуйста по теме, а не обо мне лично..
Филипповна:
Вам эти картинки так присылают или за бонусы ? На что вы надеетесь в своём злопыхательстве против России?
Вам эти картинки так присылают или за бонусы ? На что вы надеетесь в своём злопыхательстве против России?
Смотри заголовок.
А не выдумывай какую то чушь.
И пожалуйста по теме, а не обо мне лично..
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 19:51
Путин победит!
Не вешать нос,Гардемарины!
Дурна ли жизнь, иль хороша
Едины Путин и душа,
Едины Путин и душа,
Судьба и Путин наш едины!
Не вешать нос,Гардемарины!
Дурна ли жизнь, иль хороша
Едины Путин и душа,
Едины Путин и душа,
Судьба и Путин наш едины!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
|Зарегистрированные пользователи: 111
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать