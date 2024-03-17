Отправлено: - 19:44

Филипповна:

Вам эти картинки так присылают или за бонусы ? На что вы надеетесь в своём злопыхательстве против России?

Цитата:Смотри заголовок.А не выдумывай какую то чушь.И пожалуйста по теме, а не обо мне лично..