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≡ Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48790
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 15:02
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Сегодня в России третий день выборов президента. Избирательные участки сегодня открылись и в Казахстане, сообщает радио Азаттык. Голосование проходит в консульском округе посольства в Астане, Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске. В Костанае в этот раз участок, который ранее располагался в Доме дружбы, решили не открывать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36811
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 17:32
#15
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Интересный вывод


Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36811
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 17:35
#16
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Это продолжение иронии или уже нет?


Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36811
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 17:40
#17
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Еще кое что про выборы

pic host
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36811
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 17:43
#18
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Пропагандисты даже про Авдеевку дружно заговорили одним и тем же


Профайл
electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1248
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 17:58
#19
Комментарий проходит проверку.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20222
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 18:19
#20
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Екзит пол на выборах а Алма-ате показывает
93 процента за нынешнего президента
России.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36811
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 18:42
#21
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Из жизни выборов


Профайл
Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9969
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 18:50
#22
Комментарий проходит проверку.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1003
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 18:55
#23
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
150
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 17.03.24 - 19:01
#24
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Цитата:
111:
Это продолжение иронии или уже нет?
Вам эти картинки так присылают или за бонусы ? На что вы надеетесь в своём злопыхательстве против России? Сотни лет её не могут сломать и завоевать . " И только твёрже выходила из огня суровая доверчивая Русь " Так смешно смотреть на ваши потуги разродиться чем-то оригинальным, а получается только пшик
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36811
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 19:44
#25
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Цитата:
Филипповна:
Вам эти картинки так присылают или за бонусы ? На что вы надеетесь в своём злопыхательстве против России?

Смотри заголовок.
А не выдумывай какую то чушь.
И пожалуйста по теме, а не обо мне лично..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36811
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 19:51
#26
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Путин победит!

Не вешать нос,Гардемарины!
Дурна ли жизнь, иль хороша
Едины Путин и душа,
Едины Путин и душа,
Судьба и Путин наш едины!
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