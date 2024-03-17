Re: Только в трех районах Костаная будут отключать...

Отправлено: - 18:26

Наймите уже нормальных, квалифицированных электриков!

Каждую неделю обесточивать целые районы, причём не особо результативно - ибо снова те же кварталы отключаются.

При всем при этом хватает совести повышать тарифы, при этом фонари горят при свете дня. Куда смотрит прокуратура?



Вы не думаете, что от отключений страдает техника, портятся продукты и т.д.?