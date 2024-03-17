Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...

Отправлено: - 15:27

Цитата://выборы в России как несвободные и неконкурентные.//



Ну да, зато у нас: - свободные и конкурентные, и кандидаты - не кукольные марионетки типа жигулей, да и к тому же как оказалось вороватыми жигулями.



Путин - выиграет, тут без вариантов. На сегодня - Путин - сильный лидер России, хотя я стал относиться к нему не очень, из-за развязаной им войны с Украиной.



Заметил: - Россию в переломный моменты в последнее время стали возглавлять люди с окончанием на - ИН: - ЛенИН; СталИН; ПутИН.