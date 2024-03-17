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≡ Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48789
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 15:02
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Сегодня в России третий день выборов президента. Избирательные участки сегодня открылись и в Казахстане, сообщает радио Азаттык. Голосование проходит в консульском округе посольства в Астане, Алматы, Уральске и Усть-Каменогорске. В Костанае в этот раз участок, который ранее располагался в Доме дружбы, решили не открывать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36801
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 15:02
#1
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Согласен, то что делает сегодня Путин против народа Украины, это безумное преступление против человечества.
И сделав когда то великий русский народ своими безвольными рабами, продолжает уничтожать свой же русский народ, выжигая русскую культуру, переписывая историю России на свой личный лад, гоня бессмысленно погибать свой русский народ в другую братскую страну, где так же миллионы русских, которых он призывает мочить..

Мой 19ти летний племянник, погибший в луганской области, кровь его на руках этого безумца и таких как он, пропагандистов войны.

[Исправлено: 111, 17.03.2024 - 16:03]
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9968
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 15:15
#2
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Цитата:
111:

----Ох , как пафосно то !
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9968
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 17.03.24 - 15:16
#3
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Цитата:
111:
Согласен,

----С чем ты согласен ?
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
149
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 17.03.24 - 15:22
#4
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Цитата:
111:
гоня бессмысленно погибать свой русский народ в другую братскую страну,
Волк ночью, думая залезть в овчарню, Попал на псарню...
Пустился мой хитрец В переговоры И начал так: «Друзья! к чему весь этот шум? Я ваш старинный сват и кум,...Тут ловчий перервал в ответ,-Ты сер, а я, приятель, сед, И волчью вашу я давно натуру знаю; А потому обычай мой:С волками иначе не делать мировой,Как снявши шкуру с них долой». Это российский президент об бандеровцах
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36801
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 15:24
#5
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Мда уж, это было серьезно, дохлого кузнечика сравнили с русским народом?


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36801
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 15:25
#6
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Цитата:
Гога:
----Ох , как пафосно то !

Ты три дня голосовал за Путина, или только два?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
5993
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 17.03.24 - 15:27
#7
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Цитата://выборы в России как несвободные и неконкурентные.//

Ну да, зато у нас: - свободные и конкурентные, и кандидаты - не кукольные марионетки типа жигулей, да и к тому же как оказалось вороватыми жигулями.

Путин - выиграет, тут без вариантов. На сегодня - Путин - сильный лидер России, хотя я стал относиться к нему не очень, из-за развязаной им войны с Украиной.

Заметил: - Россию в переломный моменты в последнее время стали возглавлять люди с окончанием на - ИН: - ЛенИН; СталИН; ПутИН.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
9968
Re: Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день...
Отправлено: 17.03.24 - 15:46
#8
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Цитата:
111:
Ты три дня голосовал за Путина,

----А почему ты думаешь , что за него ?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36801
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 16:54
#9
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Цитата:
Гога:
почему ты думаешь , что за него ?

Ты же его поддерживаешь и говоришь что территория Украины это Россия?
Ты поддерживаешь эту бойню против целого государства нашего братского народа под названием СВО.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36801
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 16:58
#10
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Ну и Россия..
Под дулом автомата, нет вариантов у рабов..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36801
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 17:05
#11
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Ну и выборы в России, всегда ирония..

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[Исправлено: 111, 17.03.2024 - 18:07]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36801
Около 1500 россиян пришли в генконсульство в Алматы в день президентских выборов. В это время проходит акция "Полдень против Путина"
Отправлено: 17.03.24 - 17:09
#12
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Вот такие вот бюллетени


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